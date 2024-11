FATE L’ANTIDOPING AI CONCORRENTI DEL "GRANDE FRATELLO"! VOLANO GLI STRACCI TRA SHAILA GATTA E HELENA: TRA UN PO' DEVE INTERVENIRE L’ONU – L’EX VELINA SI SCAGLIA CONTRO LA MODELLA: “SEI FINTA, MI HAI ROTTO IL CAZZO, HAI DETTO UN SACCO DI STRONZATE. VAI DALLO PSICOLOGO. MA CHE CULTURA AVETE IN BRASILE? (QUI SI RISCHIA L’INCIDENTE DIPLOMATICO) – SCAZZI ANCHE TRA YULIA BOSCHI E LORENZO SPOLVERATO (DITE A SIGNORINI DI CHIAMARE UN DOMATORE) - VIDEO

Dopo mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, non mancano i momenti di tensione tra i coinquilini e nella serata di ieri, sia Lorenzo Spolverato che Shaila Gatta, hanno avuto degli scontri piuttosto pesanti con gli altri gieffini. Il modello milanese si trovava nel tugurio dove si è scagliato contro Yulia Boschi, mentre nella casa si stava consumando una lite tra l'ex velina e la modella brasiliana Helena Prestes. “Se hai un problema vai dallo psicologo, che cultura avete in Brasile”, le ha gridato contro.

Dall'altro lato della Casa, invece, la tensione è altissima tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Le due sono ormai ai ferri corti e sembra che non abbiano alcuna voglia di provare a trovare un equilibrio. Tra gli episodi scatenanti, quello che avrebbe fatto saltare l'ex velina sarebbe stata una lettera scritta dalla modella brasiliana per Lorenzo Spolverato, dopo che in più occasioni ha detto di non provare nulla nei suoi confronti.

La napoletana, quindi, si scaglia contro la gieffina in un lungo monologo in cui manifesta il suo disappunto nei confronti di un comportamento che reputa falso e fastidioso:

Mi stai sulle scatole, capito? Ti ho scoperto, perché questa sei, stai zitta perché non hai niente da dire. Che ridi? Ti chiedo scusa per la parolacce, a differenza tua chiedo scusa in faccia. Sai perché lo fai? Per fare i favori, come l'altra sera, per farmi un contentino, perché non sei consapevole di te stessa, o lo sei così tanto che questo volevi, e te lo sto pure dando, ma non mi interessa. Perché sei finta, dall'inizio alla fine.

Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Dimmelo. Perché lo hai fatto, proprio ieri. Quando sapevi che stavo organizzando il compleanno, lui è il mio compagno, che c'entri tu? hai detto che non te ne frega niente di lui e allora perché ti sei messa seduta qui, davanti a tutti, a scriverla? Perché volevi si sapesse che lo stavi facendo.

La modella guarda la sua inquilina ridendo e controbatte: "Io sono una donna libera. Ti stai contraddicendo, stai facendo una figura, non riesco neanche a rispondere, perché non è che mi fa pena, ma mi dispiace per lei". La lite continua, con Shaila che si rivolge alla modella alzando i toni e chiedendole i motivi che la spingono a chiedere di lei in giro:

Io non vado a chiedere a Pamela o Mariavittoria perché parlano con te, non me ne frega niente, non ti faccio parlare perché hai detto un sacco di stron**te. Quello che fai tu è diverso. Perché controlli se la gente parla con me? Dimmelo. Mi hai rotto il ca**o, starò passando per una cafona, se fossi amica mia non faresti quello che fai. Ridi, perché lo sai che mi istighi. Sei una falsa.

