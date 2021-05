FATE TORNARE I JALISSE A SANREMO COSÌ LA SMETTONO DI ROSICARE - DOPO LA CANZONE INVIATA AL QUIRINALE E LA LETTERA DI STIMA DI MATTARELLA, IL DUO METEORA CHE VINSE NEL 1997 HA ANCORA IL DENTE AVVELENATO: “RIFIUTATI AL FESTIVAL PER 24 VOLTE DI FILA, UNO LA DOMANDA SE LA FA. FORSE L'OSTRACISMO DI STAMPA E CRITICA… AVEVAMO SCRITTO AD AMADEUS PER SAPERE I MOTIVI DELLA NOSTRA ESCLUSIONE, NESSUNA RISPOSTA. PER IL 2022 ABBIAMO GIÀ PRONTO IL BRANO” (COS’È, UNA MINACCIA?)

«Lunedì lo spediamo, dobbiamo fare anche la dedica! Ci immaginiamo il presidente Mattarella che sale in macchina e si ascolta il nostro cd. È un sogno e continuiamo a sognare».

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, cioè i «Coniugi Jalisse», come vengono chiamati nella lettera che hanno ricevuto dal Quirinale, sono entusiasti per l'interessamento del capo dello Stato verso il loro ultimo album «Voglio emozionarmi ancora», scritto in lockdown: «Finalmente una cosa bella, pulita e umile», dice Fabio.

Come mai avevate scritto al presidente?

Alessandra: «Era un tentativo, come tanti. Nel nostro disco c'è un brano, "Speranza in un fiore", che parla dei nonni che ci sono stati strappati dal Covid. Così ci siamo detti: perché non far avere il disco a un personaggio importante, ma anche nonno sensibile come Mattarella?»

Una rivincita dopo 24 rifiuti ricevuti a Sanremo?

Fabio: «A non passare per 24 anni, uno la domanda se la fa. Anche perché la gente ci ha sempre voluto bene. Forse l'ostracismo di stampa e critica blocca un percorso».

Però voi siete sempre andati avanti…

Fabio: «Siamo una piccola etichetta indipendente, due artigiani, e non ci fermiamo. Possiamo piacere o no, ma siamo ironici e rispondiamo sempre con la musica. Se poi ci chiedono perché non siamo in classifica o a Sanremo, ce lo chiediamo anche noi».

«Fiumi di parole», con cui avete vinto nel 1997, è conosciuta da chiunque.

Alessandra: «E ogni anno viene citata. Questa volta Fedez e Francesca Michielin, che ringraziamo ancora, l'hanno inserita nel loro medley. Fabio ha scritto ad Amadeus per sapere i motivi della nostra esclusione. Ma a differenza di Mattarella, nessuna risposta. Forse non abbiamo messo il francobollo giusto».

Il successo repentino può aver penalizzato il dopo?

Alessandra: «È andata bene così. Vai a sapere se fossimo arrivati secondi o terzi cosa sarebbe successo. Siamo orgogliosi di quel che abbiamo fatto dopo, anche se con minor visibilità. Ci abbiamo sempre messo il cuore».

Tornando a quel 1997: qual è il ricordo più bello?

Alessandra: «Non dimentico nemmeno le scarpe strette. L'ansia, le chiacchiere con gli altri artisti. La prima sera nessuno sapeva chi fossimo, il giorno dopo tutti ci facevano interviste. Indimenticabile».

È vero che tenevate segreta la vostra relazione?

Fabio: «Stavamo insieme già dal '92, ma non volevamo farlo sapere per proteggere il rapporto e per parlare solo di musica. Poi, quando ci siamo sposati, l'abbiamo detto».

Come si fa a durare?

Alessandra: «Che vi devo dire, siamo fatti l'uno per l'altra. Ma meno male che lavoriamo anche insieme, perché in questo periodo in casa grazie alla musica siamo riusciti a sopportarci, un bene anche per le nostre due figlie».

E per Sanremo 2022?

Fabio: «Abbiamo un pezzo pronto. Ma siamo già stati premiati con questo interessamento del presidente».

Un appello al direttore artistico del Festival?

Alessandra: «Ascolti il brano. Se siamo idonei bene. Se no, magari ci mandi una lettera per dirci come mai. Non la pubblichiamo, giuro».

