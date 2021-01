15 gen 2021 18:58

FATEVI UN BAGNO DI UMILTÀ – I CONTRIBUENTI AMERICANI SARANNO FELICI DI SAPERE CHE OGNI MESE PAGAVANO 3MILA DOLLARI PER L’AFFITTO DI UN… CESSO! - LE GUARDIE DEL CORPO DELLA CASA DI IVANKA TRUMP E JARED KUSHNER AVEVA RICEVUTO IL DIVIETO DI UTILIZZARE I “WATER” DELLA MAGIONE. E COSÌ, A VOLTE RICEVEVANO OSPITALITÀ IN QUELLI DELL’EX PRESIDENTE OBAMA, CHE ABITA IN ZONA, ALTRE CORREVANO FINO ALLA RESIDENZA UFFICIALE DI PENCE. FINCHÉ IVANKA E JARED HANNO AFFITTATO LORO UNO “STUDIO” NELLO SCANTINATO DI UN VICINO…