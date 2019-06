FAZIO CHIUDE LA STAGIONE E L'ESPERIENZA SU RAI1 CON IL 17,5-15%, SUPERA LA SERIE SU CANALE5 (11,5%) MA È SEMPRE BATTUTO DALLE PAPERE A COSTO ZERO (16,7%) - BENE GILETTI CON SGARBI (8,7%) - 37,7% PER LA PARATA SENZA MEZZI MILITARI - LA VENIER FUNZIONA BENE PURE IN REPLICA: 14,6-16,4%

FABIO FAZIO

Nella serata di ieri, domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.537.000 spettatori (6.9%). A seguire FBI segna 1.321.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.386.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 il ritorno del playoff di Serie B Verona-Cittadella ha raccolto davanti al video 1.404.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 il film Pensavo fosse Amore… Invece era un Calesse è stato visto da 715.000 spettatori con il 3.6% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.509.000 spettatori con l’8.7%. Su Tv8 l’evento sportivo benefico La Notte dei Re è stato seguito da 294.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove Little Big Italy in prima visione segna 449.000 spettatori (2%). Su Rai4 47Metri segna 411.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Femme Fatale ha ottenuto 411.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie Big Daddy raccoflie 393.000 spettatori con l’1.8%.

Paperissima Sprint

Ascolti TV Access Prime Time

Stasera Italia al 4.6%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.518.000 spettatori con il 16.7%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 792.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 914.000 spettatori con il 4.6%, nel primo episodio, e 994.000 spettatori con il 4.6%, nel secondo episodio. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui ha interessato 631.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Preserale

L’Eredità chiude staccando Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.647.000 spettatori (20.1%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.848.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.749.000 spettatori (13.4%) mentre Caduta Libera raccoglie 2.677.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha appassionato 399.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 436.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. NCIS Los Angeles segna 821.000 telespettatori (4.7%). Su Italia1 Sport Mediaset ha informato 432.000 spettatori con il 3%. CSI NY ha totalizzato 477.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 661.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Blob segna 657.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 225.000 spettatori (share dell’1.6%).

Daytime Mattina

In attesa delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, Uno Mattina in Famiglia tocca il 27%.

MASSIMO GILETTI

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 420.000 spettatori (18.5%), nella presentazione, 904.000 spettatori (23.2%) nella prima parte, 1.722.000 spettatori (25.8%), nella seconda parte, e 2.060.000 spettatori (27.6%) nella terza parte in onda dalle 9.33 alle 9.49. Le celebrazioni per la Festa della Repubblica hanno interessato 3.088.000 spettatori con il 27.7%.

A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.997.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%. La Santa Messa segna 1.981.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 948.000 spettatori con il 16% e Ciak Junior raccoglie un ascolto di 364.000 telespettatori con il 4.8% di share. Su Rai2 Chesapeake Shores ha tenuto compagnia a 148.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 142.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 140.000 spettatori con l’1.8% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 445.000 spettatori (5.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 220.000 spettatori con il 3.9% di share.

Daytime Mezzogiorno

Buona l’ultima di Mezzogiorno in Famiglia.

Su Rai1 Recita Regina Coeli nel Campo della Libertà a Blaj con Papa Francesco ha raccolto 2.018.000 spettatori (16.2%). Linea Verde ha intrattenuto 2.569.000 spettatori (18.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 792.000 spettatori con l’8.3% e Melaverde 1.532.000 con il 12.4%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 845.000 spettatori con uno share del 9.2% nella prima parte e 1.450.000 con uno share del 12.1% nella seconda.

vittorio sgarbi marysthell polanco

Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2% con 191.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 957.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Ritratti registra 356.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore ha raccolto 262.000 spettatori con il 3%. Colombo ha fatto compagnia a 347.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stata la scelta di 144.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Tv8 la Moto3 del Gran Premio di Italia ha raccolto 305.000 spettatori con il 3.5%. A seguire la Moto 2 raccoglie 642.000 spettatori con il 5.1%.

Daytime Pomeriggio

Venier bene pure in replica.

Su Rai1 Il Meglio di Domenica In ha intrattenuto 2.203.000 spettatori pari ad uno share del 14.6%, nella prima parte, e 2.202.000 spettatori pari ad uno share del 16.4%, nella seconda parte. I Migliori dei Migliori Anni ha raccolto un ascolto medio di 1.800.000 spettatori pari al 15.4%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.916.000 spettatori con il 12.3%.

vittorio sgarbi marysthell polanco

L’Onore e il Rispetto 5 – Ultimo Capitolo ha raccolto 1.109.000 spettatori (8.3%). A seguire Domenica Rewind ha interessato 1.129.000 spettatori con il 10% (I Saluti: 1.190.000 – 9.9%). Su Rai2 Viaggio nell’Italia del Giro ha convinto 688.000 spettatori (4.5%). L’ultima tappa del Giro di Italia segna il 14.5% con 1.876.000 spettatori (Diretta: 1.615.000 – 11.9%; 2.327.000 – 19.6%). Processo alla Tappa ha ottenuto 1.291.000 spettatori con l’11.5%. Su Italia1 il film Streetdance raccoglie 473.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.002.000 spettatori con il 7.2%. La Grande Storia ha ottenuto 494.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rete 4 Milagro ha registrato 257.000 spettatori con il 2%. Su La7 A Te le Chiavi ha raccolto 216.000 spettatori (share dell’1.4%) mentre Il Commissario Cordier ha appassionato 165.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 la diretta della Moto GP raccoglie 2.116.000 spettatori e il 13.8%. La stessa diretta ha ottenuto 396.000 spettatori con il 2.6%, su Sky Sport Uno, e 321.000 spettatori con il 2.1% (dato comprensivo del breve pre partenza). Sul Nove l’incontro di Pallavolo della Nations League Italia-Cina segna 221.000 spettatori e l’1.5%. Su Rai Sport Anteprima Giro segna 360.000 spettatori per il 2.3%. Più tardi sulla stessa rete per i Mondiali Under 20 Italia-Polonia segna 368.000 spettatori e il 3%.

Seconda Serata

MARA VENIER DOMENICA IN

American Pie al 7.9%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 594.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Canale 5 TG5 – Notte ha intrattenuto 573.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 473.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 American Pie: Ancora Insieme segna un netto di 663.000 ascoltatori con il 7.9% di share. Su Rai 3 L’Ora di Legalità visto da 231.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Ciak si Gira: Massimo Troisi è la scelta di 382.000 spettatori (3.5%). A seguire Scusate il Ritardo ha ottenuto 206.000 spettatori con il 3.9%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.056.000 (26%)

Ore 20.00 4.497.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 2.381.000 (16.2%)

Ore 20.30 1.869.000 (9.4%)

TG3

Ore 14.25 1.554.000 (10.1%)

Ore 19.00 1.435.000 (9.9%)

TG5

Ore 13.00 2.283.000 (15.4%)

Ore 20.00 3.362.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.161.000 (9.3%)

Ore 18.30 810.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 423.000 (3.9%)

Ore 18.55 555.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 473.000 (3%)

Ore 20.00 912.000 (4.9%)