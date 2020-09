FAZIO TORNA IN ONDA E SE NE ACCORGONO IN POCHI (9,2-7,2%) - BENE ''L'ALLIEVA'' (19,5%) - D'URSO FINISCE ALL'UNA E MEZZA E ARRIVA AL 12,6% - IL RITORNO DI GILETTI (5%) - AMADEUS (17,5%), PAPERE (12,4%) - VENIER (15,2-16,2%) - FIALDINI (14,5%), D'URSO (11,8%) - ANNUNZIATA (7,1%) - DOMENICA SPORTIVA MEGLIO DI PRESSING

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 27 settembre 2020, su Rai1 in prima visione l’esordio de L’Allieva 3 ha conquistato 4.334.000 spettatori pari al 19.5% di share (primo episodio 4.704.000 – 19%, secondo episodio: 3.930.000 – 20.1%). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso - dalle 21.34 all’1.24 – ha raccolto davanti al video 1.973.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.143.000 spettatori (4.5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.022.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.439.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 24 minuti (1.797.000 – 7.7%), il ritorno di Che Tempo Che Fa - dalle 20.30 alle 22.39 – ha raccolto davanti al video 2.280.000 spettatori (9.2%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.246.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones è stato visto da 788.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 la prima stagionale di Non è L’Arena - dalle 21.05 alle 0.58 – ha interessato 908.000 spettatori con il 5% (Non è L’Arena Prima Pagina dalle 20.38 alle 21: 995.000 – 4%). Su Tv8 Masterchef è stato seguito da 478.000 spettatori con il 2.4% di share.

Sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine segna 305.000 spettatori (1.2%). Su Rai4 Blue Kids segna 134.000 spettatori e lo 0.5%. Su Rai Premium Ballando con le Stelle raccoglie 155.000 spettatori e lo 0.6% (Segmento Tutti in Pista) e 182.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris Shutter Island raccoglie 432.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Sex and City 2 segna 172.000 spettatori e lo 0.8%. Roma-Juventus segna 1.046.000 spettatori e il 4.2% su Sky Sport Uno e 661.000 spettatori con il 2.7% su Sky Sport Serie A (dato comprensivo di 8 minuti di pre partita).

Ascolti TV Access Prime Time

L’ultima di Paperissima si ferma al 12.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.422.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.136.000 spettatori con il 12.4%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.219.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.113.000 spettatori con il 4.6%, nel primo episodio, e 982.000 spettatori con il 3.9%, nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 491.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha interessato 324.000 spettatori pari all’1.3% di share.

Preserale

Liorni saluta col 20.2%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.112.000 spettatori (17.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 4.154.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.666.000 spettatori (9.6%) mentre Ricaduta Libera raccoglie 2.660.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 664.000 spettatori (3.9%), nella prima parte, e 741.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 832.000 telespettatori (3.7%). Su Italia1 CSI NY ha totalizzato 577.000 spettatori (2.6%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 815.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’informazione dei TG Regione segna 2.756.000 spettatori con il 12.9%. Su La7 Contestazione Generale ha appassionato 186.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 5.9%.

Daytime Mattina

La Santa Messa di Rai1 al 19.3%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 243.000 spettatori con il 12.8%, nella presentazione, 559.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte, e 1.504.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte. Nostra Madre Terra ha raccolto 1.286.000 spettatori con il 16.8%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.437.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%.

La Santa Messa segna 1.762.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.070.000 spettatori con il 19.2% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 883.000 telespettatori con l’11.1% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 98.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 The Vampire Diaries segna 169.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 258.000 spettatori con il 3%, nel secondo episodio. Su Rai 3 TGR Puliamo il Mondo convince 281.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 190.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 186.000 spettatori con il 3.5% di share.

Daytime Mezzogiorno

Solo il 2.1% per Rai3.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.369.000 spettatori (20.4%). Linea Verde ha intrattenuto 3.098.000 spettatori (20%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 910.000 spettatori con il 9.3% e Melaverde 1.819.000 con il 13.8%. Su Rai2 Dream Hotel ha ottenuto 477.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna il 2.8% con 301.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.186.000 spettatori con il 6.7% (Magazine: 927.000 – 5.1%). Su Rai3 Radici registra 379.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 376.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 102.000 spettatori con lo 0.9% di share. #Aperistorie raccoglie 112.000 spettatori e lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Bene Rai2 con il Ciclismo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.635.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%, nella prima parte, e 2.555.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.264.000 spettatori pari al 14.5%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.366.000 spettatori con il 12.9%. Beautiful ha raccolto 2.301.000 spettatori (13.1%). A seguire Una Vita ha interessato 2.046.000 spettatori (11.9%). Il Segreto ha appassionato 1.677.000 spettatori con il 10.4%. Daydreamer ha convinto 1.892.000 spettatori con il 12.5%. Domenica Live ha appassionato 1.840.000 spettatori con l’11.8% (presentazione di 10 minuti: 1.667.000 – 11.4%, Ultima Sorpresa: 1.527.000 – 9.2%). Su Rai2 – dalle 13.59 alle 17.10 – i Campionati Mondiali su Strada di Ciclismo hanno convinto 1.538.000 spettatori (9.5%). A Tutta Rete ha ottenuto 577.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Station 19 raccoglie 320.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 407.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’informazione dei TG Regione ha raccolto 2.589.000 spettatori e il 14.7%. Mezz’ora in Più ha interessato 1.174.000 spettatori con il 7.1%. Mezz’Ora in Più il Mondo Che Verrà ha ottenuto 737.000 spettatori con il 4.7%. Geo Magazine ha raccolto 1.183.000 spettatori e il 7.9%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 535.000 spettatori con il 3.1%.

Su La7 Senti chi Mangia ha appassionato 107.000 spettatori con lo 0.6% (Senti chi Mangia Non si Butta via Niente: 162.000 – 1%). Su Tv8 la gara di Moto 3 ha raccolto 833.000 spettatori (4.8%), la gara di Moto 2 ha ottenuto 836.000 spettatori (5.2%), la Moto Gp ha raccolto 1.379.000 spettatori (9.3%). Il Gran Premio di Formula 1 in diretta ha raccolto 493.000 spettatori e il 2.8% su Sky Sport F1 e 314.000 spettatori con l’1.8% su Sky Sport Uno. Su Sky Sport Moto GP la gara di Moto GP in diretta ha raccolto 604.000 spettatori e il 3.6%.

Seconda Serata

Domenica Sportiva meglio di Pressing.

Su Rai 1 Prix Italia ha conquistato un ascolto di 566.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 514.000 spettatori con il 15.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.046.000 spettatori (6.7%) mentre L’Altra DS ha raccolto 402.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 490.000 ascoltatori con il 6% di share. Su Rai 3 TG 3 Mondo è visto da 381.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 The Courier è la scelta di 197.000 spettatori (2.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.461.000 (24.5%)

Ore 20.00 5.294.000 (23%)

TG2

Ore 13.00 1.783.000 (10.5%)

Ore 20.30 1.683.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.971.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.959.000 (10.2%)

TG5

Ore 13.00 2.859.000 (16.6%)

Ore 20.00 4.089.000 (17.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.573.000 (10.9%)

Ore 18.30 837.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 324.000 (2.7%)

Ore 18.55 624.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 448.000 (2.5%)

Ore 20.00 953.000 (4.1%)

TG8

Ore 12 166.000 (1.3%)