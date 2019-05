FAZIOLO PORTA A CASA IL SUO MESTO 15-13,2% PURE QUANDO SU CANALE5 NON C'È CONCORRENZA (9,9%) - BENE LE ''IENE'' (12,3%) - GILETTI (6,7%) - IMMORTALI BUD E TERENCE SU RETE4 (6,4%) - LA PETRELLUZZI NON DECOLLA IN PRIMA SERATA (4,4%) - MARA VENIER (16,8-16,6%) - PARODI (11,5%) - D0RUSO (14,8-12,1%) - GIRO D'ITALIA (9,3% E 12,7% ALL'ARRIVO) - ANNUNZIATA (7,9%) - PARDO (6,2%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (6,7%)

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 945.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Su Rete4 Continuavano a chiamarlo Trinità è stato visto da 1.446.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.7% con 1.248.000 spettatori. Su Tv8 Celebrity Masterchef è la scelta di 596.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Vi Presento i Nostri segna l’1.2% con 287.000 spettatori. Su Rai Movie Qualcosa di Nuovo sigla l’1.7% con 417.000 spettatori mentre sul 20 Cappuccetto Rosso Sangue si porta all’1.3% con 321.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.752.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg sigla il 5.1% con 1.247.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha totalizzato 868.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Grande Amore ha interessato 999.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 797.000 spettatori con il 3.5% di share nella prima parte e a 845.000 (3.5%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.2% con 510.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 402.000 (1.7%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.579.000 spettatori (15.3%) e L’Eredità 3.721.000 spettatori (19.7%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.437.000 spettatori con il 14.6% di share e Caduta Libera 3.157.000 (16.9%). Su Rai2 la seconda parte di Novantesimo Minuto è stato scelto da 751.000 spettatori pari al 4.1% di share mentre NCIS Los Angeles è la scelta di 844.000 spettatori (4%). Su Rai3 Blob segna il 3.9% con 839.000 spettatori.

Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 310.000 spettatori (1.8%) e CSI New York 362.000 (1.8%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 800.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 284.000 spettatori (share dell’1.7%). Su TV8 la differita del Gran Premio di Formula 1 sigla il 7.6% con 1.289.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 376.000 spettatori con il 17.2% di share nella presentazione, 762.000 (19.1%) nella prima parte, 1.855.000 (24.3%) nella seconda e 1.882.000 (21.4%) nella terza; Paesi che vai segna il 17.5% con 1.584.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.538.000 spettatori pari ad uno share del 15% e la Santa Messa è stata seguita da 1.639.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.121.000 telespettatori con il 17.7% di share mentre New Amsterdam segna il 5.4% con 481.000 spettatori nel primo episodio e il 4.3% con 397.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 371.000 spettatori (4%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 168.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 365.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 612.000 spettatori (6.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori con il 4.1% di share nelle News e 243.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Il Regina recitato da Papa Francesco è la scelta di 2.078.000 spettatori (17.5%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.922.000 spettatori (19.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 854.000 spettatori (8.1%) e Melaverde ha interessato 1.730.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 982.000 spettatori con uno share del 9.3% nella prima parte e 1.458.000 (10.8%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.1% con 235.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 998.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 I Grandi Protagonisti registra 443.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 438.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 143.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 16.8% con 2.763.000 spettatori nella prima parte e il 16.6% con 2.635.000 spettatori nella seconda. La Prima Volta è la scelta di 1.764.000 spettatori (11.5%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Beautiful ha attirato a sé 1.963.000 spettatori (11.9%), Una Vita 1.845.000 (11.4%), Il Segreto 1.916.000 (12.3%) e Domenica Live 2.246.000 (14.8%) nella prima parte, 1.923.000 (12.1%) nella seconda.

Su Rai2 Quelli che Aspettano il Giro ha convinto 1.184.000 spettatori (7.2%); il Giro d’Italia ne ha appassionati 1.493.000 (9.3%) nella diretta e 1.983.000 (12.7%) all’arrivo; Novantesimo Minuto ha catturato l’attenzione di 852.000 spettatori con il 5.4% di share nella prima parte. Su Italia1 Supergirl segna il 2% con 303.000 spettatori.

Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.290.000 spettatori pari al 7.9% di share, La Grande Storia è stata seguita da 692.000 spettatori (4.4%) e Kilimangiaro Collection da 1.179.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 I Tre giorni del Condor ha registrato 409.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 179.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Sky Uno il Gran Premio di Formula 1 sigla il 3.5% con 553.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 598.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro gioco ha intrattenuto 670.000 spettatori con il 6.2% di share nella prima parte e 431.000 (7.1%) nella seconda. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 855.000 spettatori (6.7%) mentre L’Altra DS da 268.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Tutta Colpa di Leonardo segna un netto di 543.000 ascoltatori con il 12.8% di share. Su Rai 3 Tg3 Nel Mondo è visto da 375.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 Bis – Ritorno al Passato è la scelta di 229.000 spettatori (3.1%).

