1. FEDEZ E FERRAGNI SI SONO LASCIATI: LA LITE DI DOMENICA E IL CONSULTO (DI CHIARA) DA UN CELEBRE DIVORZISTA

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

BALOCCO - THE END EDITION - MEME BY VUKIC SULLA FINE DEL MATRIMONIO FERRAGNI FEDEZ

E dunque quella mano sinistra di lei postata tre giorni fa su Instagram — smalto nero come l’umore, tatuaggi, ma dita nude, senza l’anello nuziale in oro rosa e diamanti — diceva tutto: goodbye guys, tra Chiara Ferragni e Fedez è finita. O almeno è rottura conclamata.

E quando gli uffici stampa rispondono «no comment», […] significa che tanto lontani dal vero non si è andati. Lui, che era stato appena tagliato dalla foto del profilo dell’influencer da 29 milioni di follower solo su Ig (c’è lei con i figli e basta), ora si è proprio chiuso alle spalle la (blindatissima) porta della reale Penthouse di City Life inaugurata a novembre 2023, 6 milioni di euro per 727 metri quadri, due piani, marmi, camino, sala cinema e piscina condominiale (c’è già chi ha indagato al Catasto, in caso resterà a lei).

fedez e chiara ferragni ai bei tempi

Tanto ormai da un anno e rotti, dopo il bacio «avvelenato» di Rosa Chemical al Festival — si insinua — Fedez dormiva nell’altra stanza, come un qualunque marito respinto. Se quell’ultima cena il 14 febbraio da Cracco ha buggerato persino il settimanale Chi («Ferragnez, San Valentino scacciacrisi», mentre forse stavano già discutendo di come dividersi i ricchi asset), non ha invece depistato il più cinico ma sempre informatissimo Dagospia che per primo ha lanciato lo scoop: «Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato». Il giorno del Signore sarebbe stato santificato da una lite furiosa.

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 5

Del resto, da quando è scoppiato il Pandoro-gate, erano in molti a sostenere che la coppia — dopo 5 anni di matrimonio, celebrato a Noto l’1 settembre 2018 — non avrebbe mangiato la colomba pasquale. «Dal Sanremo 2023, la storia d’amore s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato», ricostruisce il sito di Roberto D’Agostino.

«Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari».

fedez con il cuoricino da fabio fazio

Il rapper, qualche settimana fa, è scappato a Miami con la sua assistente Eleonora Sesana. E quando, nel suo podcast Muschio Selvaggio, Marco Travaglio ha sostenuto che «Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi», Federico non l’avrebbe difesa quanto basta («Ok, se vuoi ti rispondo»). A quel punto Chiara, che il 3 marzo sarà da Fabio Fazio, gli avrebbe intimato di togliere il disturbo. […]

Lei - che su TikTok ammette: «In questo periodo sono piena di tutte le sfighe del mondo» — previdente aveva già consultato un celebre divorzista sull’affido di Leone e Vittoria. E si mostra mentre fa Pilates, lancia messaggi motivazionali o ritrae il primogenito nel lettone. Lui su Istangram non lascia indizi: l’ultimo post del 28 gennaio è sul suo cane che ruba la tartare dal piatto di Donatella Versace.

2. DALLA SFURIATA SULLO YACHT AL BACIO A ROSA CHEMICAL LITI (ANCHE IN DIRETTA) E INCIAMPI DELLA COPPIA PIÙ SOCIAL DI SEMPRE

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017

La (scena) madre di tutte le litigate, manco a dirlo, fu quella di Sanremo 2023. Ultima serata. Chiara Ferragni è la co-conduttrice di Amadeus, Fedez il suo «più uno» nell’invito, seduto in prima fila.

Tutto scorre liscio finché il trasgressivo Rosa Chemical, mentre canta la sua Made in Italy, scende dal palco, lo punta e gli si siede sopra mimando un veloce amplesso. Quindi, non pago, lo trascina sul palco, infine lo bacia con la lingua e il rapper di Buccinasco sembra quasi ricambiare lo slancio.

fedez chiara ferragni favorisca i sentimenti

Lei invece (come i dirigenti Rai, peraltro) non apprezza lo show — le telecamere inquadrano una smorfia contrariata — e dietro le quinte gli fa una partaccia. Un bravo marito non dovrebbe rubare la scena alla moglie. «Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io», prova a giustificarsi Federico. Ma Chiara non si placa. «E meno male che non dovevi fare niente».

Poi si sfoga in camerino parlando del consorte come di uno zio imbarazzante: «Non lo possiamo portare da nessuna parte». Altri dettagli della lite li hanno forniti loro stessi, nell’episodio Sanremo Special della saga The Ferragnez, su Prime Video.

fedez chiara ferragni

«Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante», confessa lei alla telecamera, come a terapia di gruppo. «Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso». Fedez ammette mogio: «È stato un gran casino, non ero in bolla, ero fuori di me, non ero lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera». Ecco, sì.

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 1

Negli ultimi anni Ferragni&Fedez si sono scontrati altre volte. Il pasticcione è quasi sempre lui. Nel novembre 2021 riuscirono a bisticciare pure sui rumori molesti, in diretta Twitch, quando lui si fece scappare un rutto a microfoni aperti. Indignata, lei esclamò: «No amore, al prossimo me ne vado». E davanti allo stupore infantile del beneamato rincarò: «No veramente, li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare».

Peggio ancora nell’aprile 2020, quando, durante una diretta notturna su Instagram con lo youtuber Luis Sal (l’ex amico del forse profetico sberleffo «Dillo alla mamma, dillo all’avvocato») Fedez confessò di essere mezzo brillo. Probabilmente sì,visto che quando Luis se ne uscì con una battuta greve ( «Stasera tu zuppi tua moglie»), invece di sorvolare, rispose: «Per me va bene, io ci sto» e così via.

O la sera in cui tornò a casa alticcio e per sbaglio lanciò un giocattolo di Leone contro Chiara che si arrabbiò: «Ma sei scemo? Ti meriti due sberle». […] Tempestosa la lite del settembre 2021, sotto il sole di Amalfi, a bordo dello yacht di Diego Della Valle, immortalata da Chi. Stavolta è Fedez quello inferocito, chissà perché. Nelle foto Chiara cerca di placarlo, poi scoppia a piangere disperata, mentre lui le mostra qualcosa sul cellulare. Il rapper infine si siede da solo a prua mentre il resto della compagnia resta a poppa. La sera dopo la bionda influencer scende a terra e va a cena da sola, tristanzuola.

fedez chiara ferragni

«Litighiamo per scemate», confessano al terapeuta, in The Ferragnez. «Questo mese me ne sono andato di casa solo una volta», dice lui. Adesso pare quella definitiva.

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 6

fedez ferragni

chiara ferragni fedez e i figli al museum of dreamers di milano 3 fedez chiara ferragni 4 UNICO - DOC DI FEDEZ - MEME chiara ferragni fedez 3 fedez ferragni rosa chemical meme CHIARA FERRAGNI FEDEZ E I DUE FIGLI AL CONCERTO DI BENEFICENZA LOVE MI 2023 fedez e chiara ferragni la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 12 CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO IL NULLATENENTE COLOMBO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA fedez chiara ferragni fedez chiara ferragni CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UN VIDEO IN CUI SI ALLENA DOPO IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DELLA RELAZIONE CON FEDEZ IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DEL MATRIMONIO TRA CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - COPERTINA NOVELLA 2000 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 3 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 9 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 8 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 4 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 7 la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 4 barbara di poggio chiara ferragni 2