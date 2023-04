TRA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI È PACE, SÌ, MA “ARMATA E A DISTANZA” – “OGGI” INFILA LA PENNA NELLA CRISI DI COPPIA TRA IL RAPPER E L’INFLUENCER: NONOSTANTE LE RASSICURAZIONI DEI DUE, INFATTI, CI SAREBBERO MOLTI SEGNALI CHE LASCEREBBERO INTENDERE QUALCHE RUGGINE – CHIARA È DA GIORNI LONTANA DA CASA: PRIMA È ANDATA A MARRAKESH, POI IN SUDAFRICA. E FEDEZ È RIMASTO A CASA A BADARE AI FIGLI…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - PACE ARMATA A DISTANZA - SU OGGI

I rumors sulla presunta crisi in casa Ferragnez subito dopo Sanremo sono stati smentiti dalla coppia stessa […]. Nonostante le rassicurazioni arrivate dalla coppia stessa, però, il magazine Oggi ha evidenziato una serie di elementi che potrebbero far emergere qualche sospetto.

Il settimanale, in particolare, ha analizzato la situazione, sottolineando come i due non si siano più fatti vedere insieme […] sui social. Chiara Ferragni è da ormai alcuni giorni lontana da casa, perché impegnata in diversi progetti lavorativi. Prima […] è partita alla volta di Marrakesh, […] poi […] alla volta del Sudafrica, dove ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia dei suoi amici. Nel frattempo, Fedez è rimasto a casa con i suoi due figli, Leone e Vittoria, e con loro ha creato dei divertenti contenuti social.

chiara ferragni fedez

Il magazine Oggi, poi, ha fatto notare un altro elemento interessante. Ancora non si sa, infatti, quando riprenderanno le riprese della seconda stagione di The Ferragnez, il documentario di Prime Video che segue la vita della coppia più chiacchierata d’Italia. Dopo Sanremo, pare che i due avessero chiesto una pausa. Secondo Oggi, insomma, questa pace tra i due sembrerebbe essere “armata e a distanza”.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A CASA CIPRIANI IL 23 FEBBRAIO 2023 ferragni fedez osho fedez ferragni chiara ferragni fedez 8 fedez ferragni chiara ferragni in topless insieme a fedez fedez e chiara ferragni a ibiza fedez ferragni rosa chemical meme fedez chiara ferragni 3 fedez ferragni meme chiara ferragni fedez 1 LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL chiara ferragni fedez