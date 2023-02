Mario metti le labbra a cuoricino e baciamelo ? https://t.co/hVEREJNnkO pic.twitter.com/HZThZZ4OaE — Fedez (@Fedez) February 18, 2023

FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - PRIMA PARTE

FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO

Fedez contro Mario Giordano, la trama si infittisce. A pochi minuti dalla pubblicazione delle storie in cui l'artistasi scaglia contro la trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro, [...] arriva tramite i social la risposta del programma, che smentisce di fatto un'inchiesta di questo tipo.

Mario Giordano risponde a Fedez: "Vai a rivolgere altrove le tue frasi insolenti"

Lo fa con un messaggio che cita le parole dello stesso conduttore del programma:

Caro @fedez ti sei sbagliato. #Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti.

RISPOSTA DI MARIO GIORDANO A FEDEZ

È proprio Fedez a riprendere il post della trasmissione nelle sue storie, accompagnando il tutto con un'eloquente didascalia che simula una risata, per poi pubblicare un ulteriore video in cui l'interlocutrice al telefono ribadisce di essere un'inviata di Fuori dal Coro. Queste ultime storie sono state inizialmente cancellate dallo stesso Fedez, per poi ricomparire pochi minuti dopo.

Mario Giordano a Fanpage.it: "La giornalista è una scheggia impazzita"

Contattato da Fanpage.it, Mario Giordano ha sostanzialmente confermato quanto scritto dall'account di Fuori dal Coro, senza aggiungere altri dettagli, nemmeno in relazione alla presunta inviata della trasmissione Fuori dal Coro. Non ne specifica l'identità, ma alla domanda sul legame con il programma la definisce "scheggia impazzita", lasciando intendere vagamente che la giornalista abbia preso iniziativa in autonomia.

FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - SECONDA PARTE

Fedez attacca Fuori dal Coro: "La cloaca del giornalismo"

Il tutto scaturisce proprio da una serie di storie con cui Fedez ha rotto un silenzio che proseguiva da giorni, attaccando proprio la trasmissione [...]:

Oggi ho facilitato il lavoro di una “giornalista d’inchiesta” di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Cara giornalista, io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta non si concili con inchieste del ca**o tipo queste.

Quindi, caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o.E perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti fa nazisti? Vi siete presi male? Fate schifo. Mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia.

Mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a quando non esce il servizio. Va bene così, non vedo l’ira di vedere questa grande inchiesta su Fedez e di sapere se era gay quando era adolescente.

