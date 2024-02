FEDEZ-FERRAGNI, E SE FOSSE TUTTA UNA MANOVRA PER FAR DIMENTICARE GUAI GIUDIZIARI E LE FIGURACCE? – MARIA LAURA RODOTÀ DÀ VOCE AI COMPLOTTISTI DELLA FINE DELLA RELAZIONE TRA IL RAPPER E L'INFLUENCER: “I PIÙ CATTIVI SUGGERISCONO UNA SEPARAZIONE QUASI FINTA PER SALVARE IL PATRIMONIO E NON LEGARE IL PROPRIO DESTINO A UN CONIUGE INGUAIATO. ALTRI DICEVANO DI CREDERE NELLA SEPARAZIONE, MA PURE NEL DIVERSIVO: FINO A IERI SI DISCUTEVA DEI LORO GUAI, DA IERI SI PARLA DELLA LORO ROTTURA…”

Estratto dell’articolo di Maria Laura Rodotà per “la Stampa”

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 5

I Ferragnez si sono lasciati, e dispiace, per loro e per i bambini. Dispiace perché […] erano diventati una specie di nostra famiglia reale, bella e truzza il giusto, e pure delle specie di parenti di cui seguivamo la vita passo passo. E ora la Nazione […] è percossa e attonita, e si fa domande. In apparenza sui Ferragnez, di fatto su quasi tutti noi. […]

1. È stato il modo giusto di dircelo? Per noi no, ma non c'è un modo indolore di dare certe notizie. Per loro forse sì. L'annus horribilis dei Ferragnez […] che si conta da un Sanremo all'altro e sta tracimando in un secondo anno che non si sa, era iniziato con un bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017

Che aveva imbufalito la destra di governo e Chiara Ferragni ancor di più […]. Ed è finito, subito dopo Sanremo, con un altro evento che, di nuovo, distrae. Da qui il complottismo sull'annuncio pilotato, per far scordare le inchieste su Ferragni e qualche figuraccia di Fedez.

L'ipotesi della diversione mediatica girava ieri tra chat, discussioni e rivelazioni di gente che ha un amico di un cugino di un amico alla post produzione del loro reality. I più cattivi/e suggerivano una separazione quasi finta per salvare il patrimonio e non legare il proprio destino a un coniuge inguaiato; come nella famiglia di un boss, con Ferragni e Fedez mob wives di se stessi.

tweet sulla separazione ferragni fedez

Altri dicevano di credere nella separazione, ma pure nella diversione: fino a ieri si discuteva dei loro guai, da ieri si parla della loro rottura, e ci si preoccupa. Perché influencer come loro non sono solo celebrità.

Sono persone che ci raccontano la loro vita o qualcosa di simile ogni giorno e diventano parte della nostra. Così non c'è solo l'eccitazione pettegola venata di entusiasmo perché col divorzione ci si distrae dalle notizie brutte, o la schadenfreude avida di dettagli sulle rotture dei ricchi e famosi.

fedez rosa chemical

2. Quando due influencer si lasciano, sono contenti o arrabbiati per tutti quei meme? […] Alcuni son di dubbio gusto, c'è la foto di George W. Bush mentre gli dicono delle Torri Gemelle e nel fumetto c'è la rottura Ferragnez. Poi c'è la vignetta col neonato in fiamme e la mamma al computer a seguire i gossip. Poi ci sono gli originalissimi coi popcorn perché Ferragni tra due domeniche andrà da Fabio Fazio (il Codacons, qualunque cosa sia, vuole impedirlo). Però se ne parla in mezzo mondo, e son bei risultati (magari poi tra un po' tornano insieme, sai, per i bambini, e si rifanno tutti i meme).

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 6

3. Cosa faranno i Ferragnez delle loro nuove case in stile narco-bauscione? Ferragni si sentirà sola nel nuovo appartamento da 850 metri quadri e prenderà delle coinquiline o, Dio non voglia, le sorelle? Si venderà Villa Matilda - con infinity pool - sul lago di Como, dove a giudicare dalle storie sono andati due volte? Soprattutto, tra Fedez nullatenente e Chiara chissà, scopriremo chi paga l'Imu?

4 Riusciranno i nostri eroi, se la storia è finita, a non fare come Ilary Blasi e Francesco Totti? Il loro divorzio truculento sta devastando i romani di buoni sentimenti, una guerra dei Ferragnez sarebbe peggio.

BALOCCO - THE END EDITION - MEME BY VUKIC SULLA FINE DEL MATRIMONIO FERRAGNI FEDEZ

5 C'è speranza di farli rappacificare ? C'è pessimismo sui prossimi fidanzati, il migliore che gli girava intorno era Rosa Chemical. E poi ora è difficile immaginare cosa succederà. Forse Ferragni andrà da Fazio e poi sparirà per un po' (sarebbe un'idea saggia, ma essere influencer è una tossicodipendenza). Forse Fedez si candiderà come indipendente nella lista antifa borbonica di Vincenzo De Luca (è un'idea anche questa; con Ferragni corteggiata da Azione e Italia Viva, e al centesimo procedimento giudiziario, da Forza Italia, per nostalgia).

