FEDEZ LA SEGUE SUI SOCIAL MA SARAH TOSCANO, VINCITRICE DI AMICI, NON E' INTERESSATA AL RAPPER: "E' ANCORA SPOSATO? NON SI PUO' FARE"

Ivan Rota per Dagospia

fedez sarah toscano

“Non sono incinta”: Lady Gaga su TikTok smentisce le voci dopo le foto al matrimonio della sorella

Lo sapevate che Emanuel Lo il maestro di danza di Amici23 (fidanzato di Giorgia) è stato per anni un ballerino di Paola e Chiara?

Sarah Toscano é la vincitrice di Amici di Maria De Filippi: Fedez l’ha iniziata a seguire su Instagram. Michele Caporosso a Radio Deejay le ha chiesto se uscirebbe con un collega di “34 anni, molto tatuato e che sta per divorziare”, Sarah Toscano ha risposto : “Ah, è ancora sposato? No, ragazzi non si può fare“. E quando ha scoperto di chi si trattasse: “Però mi segue Fedez, che cucciolo!“.

“Fosse per me farei mille album con Annalisa, sia umanamente che artisticamente è fantastica. Ci siamo tanto cercati, ci siamo trovati e alla fine è la cosa più bella che potessimo fare in questo momento. Una delle cose di cui sono più fiero.” Storie Brevi, questo il titolo del brano, é top. Sara Marino, fidanzata del cantante, peró non pare molto contenta di questa “infatuazione” tanto che, per fargli dispetto, ha cambiato il colore dei capelli. A lui le bionde non piacciono.

“Ci sono cose che fanno molto ridere”, scrive in una storia Instagram Barbara D’ Urso. E fanno davvero ridere. Pier Silvio Berlusconi ieri mattina ha detto: “Se manca Barbara D’ Urso? Dal punto degli ascolti no. Lo dico in maniera oggettiva”. Forse stava scherzando visto gli “ascolti”, come li chiama lui, di Pomeriggio Cinque…

Ma come viene in mente di stoppare Beatrice Luzzi in tv , proprio mentre sta per parlare dell'esperienza al Grande Fratello?

"Io anche sono stata casta per tanti anni... Sono dovuta andare nella casa del GF per riuscire a superare..” Sapremo il seguito alla prossima puntata o in un altro programma.

ll vincitore dell’’ Isola dei Famosi, Aras Senol, che ha passato più tempo in infermeria che in spiaggia, dedica la vittoria “alla memoria di Giulia Cecchettin” e alla sua associazione devolve metà del suo premio (come da regolamento). Il finto buono (la scorsa puntata ha nominato suo “fratello” Edoardo Bruni che ieri é stato eliminato) ha battuto Samuel Peron, arrivato secondo, e Edoardo Stoppa, che pensava di vincere, terzo . Il fatto di essere protagonista di Terra Amara, serie di grande successo, ha influito sul televoto delle over 55 anche perché sui social tutti hanno votato Artur Dainese dato come vincitore anche dagli opinionisti.

É stato veramente imbarazzante vedere Iva Zanicchi sostenere e invitare i telespettatori a votare per il suo “protetto” Samuel Peron. È ingiusto nei confronti degli altri concorrenti. In ogni caso, a lui non ha portato bene.

Se ci si pensa, Vladimir Luxuria é riuscita a potare in porto una “barca” affondata prima di partire. Inspiegabilmente mortificata nell’ abbigliamento da “sciura” ieri sera ha comunque chiuso in bellezza e sembrava una famosa signora milanese da tempo scomparsa dalla vita mondana. Indovinato? Io non vorrei dir nulla, ma Alessia Marcuzzi alla sua prima finale dell' Isola era in Versace: così per dire…

E ieri sera ci é scappato pure il parolone grazie al papà dello chef Edoardo Franco: "Siamo tutti e due una testa... non dico di cosa"

"Di cazzo!"

Ha spiazzato tutti la scelta suicida del “vilain” Artur Dainese che preferisce giocare d’odio piuttosto che di strategia andando al televoto con Samuel Peron perché l’eventuale ebrezza che avrebbe provato nel batterlo sarebbe stata maggiore dell’umiliazione nella certa sconfitta. Coraggioso comunque e gentiluomo nel non aver scelto la contessa Alvina che sicuramente avrebbe battuto.

Chi esce vittoriosa da questa disgraziata edizione é Elenoire Casalegno: per lei un programma di prima serata ora sarebbe dovuto. Solo l’ outfit ieri sera era sbagliato: Iva Zanicchi le ha fatto notare che il microfono le faceva un capezzolone.

Le grandi scelte autoriali dell’ Isola dei Famosi in cerca di storie. A proposito di storie, se tu hai la storia molto interessante di Alvina, sorellastra di Costantino Della Gherardesca, perché non raccontarla?

Una guest star alla festa per l’ Isola dei Famosi: il ballerino Angelo Madonia che è stato paparazzato in più occasioni insieme a Sonia Bruganelli. Per lei un amico veramente speciale.

Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, non era una concorrente, ma é stata all'Isola più di Selen, Marina Suma, Benigno e Peppe il pescivendolo. Sarebbe stato meglio farla concorrere.

Gli webeti hanno notato che sul profilo di Totti sono scomparse tutte le foto insieme all’attuale compagna Noemi Bocchi. In realtà anche la Blasi ha fatto lo stesso eliminando dal suo profilo tutti gli scatti con Bastian Muller. La decisione sarebbe dei rispettivi legali che hanno consigliato ai loro assistiti di non mostrare i loro nuovi partner.

Presentazione ad alto tasso vip ai Dazi di Milano per il nuovo libro di Roberto Alessi. Come recita il sottotitolo, “il gossip è la prima forma di democrazia”, in grado di mettere a nudo le falsità. “Tentazioni e castighi” racconta vizi e virtù di chi sta sulle copertine delle riviste patinate, dai Ferragnez ad Albano, da Loredana Berté a Gerard Depardieu. Invitato anche l’ attore Pierre Niney.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio (tornato in forma grazie alla palestra), sempre più innamorati, sono stati in vacanza a Formentera. Con la coppia, la figlia di lui, Emily, avuta nel 2020 dall'ex compagna Angharad Wood. Baci e abbracci davanti alla piccola: una famiglia.

Elodie e la maternità: “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Sulle nozze non so, dipende da come si fanno le cose”.

