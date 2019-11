FELLINI, IL PIÙ GRANDE SCRITTORE DI SEMPRE - LA PREFAZIONE DI MILAN KUNDERA AL “DIZIONARIO INTIMO” DEL REGISTA: “I SUOI FILM DELL'ULTIMO PERIODO RAPPRESENTANO L'APICE DELL'ARTE MODERNA, L'IMMAGINE PIÙ RIVELATRICE DEL NOSTRO MONDO COSÌ COM'È” - “DOPO PICASSO E STRAVINSKIJ, DOVE POSSIAMO TROVARE UN'OPERA PIÙ BELLA, PIÙ IMPORTANTE IN GRADO DI INTERROGARE IL DESTINO EUROPEO, LE VISCERE STESSE DI QUESTO DESTINO?”

Prefazione di Milan Kundera a “Dizionario Intimo” di Federico Fellini (Piemme), pubblicata da “la Repubblica”

Milan Kundera

Il mio amore per i film di Fellini è senza limiti. Il nome di Fellini è sempre grande, ammirato, celebre, è diventato perfino un simbolo. Amarcord è stato tuttavia il suo ultimo film la cui bellezza poetica ha messo tutti d' accordo. Poi l' immaginazione di Fellini si è scatenata ancora di più e il suo sguardo si è fatto ancora più acuto: la sua poesia è diventata antilirica, il suo modernismo antimoderno.

DIZIONARIO INTIMO DI FEDERICO FELLINI

I sette film dei suoi ultimi quindici anni sono stati un ritratto implacabile del mondo in cui viviamo. Il Casanova , l' immagine di una sessualità esibita, condotta fino ai suoi limiti estremi, grottesca; Prova d' orchestra ; La città delle donne ; E la nave va , un addio all' Europa la cui nave, accompagnata da alcune arie operistiche, se ne va verso il nulla; Ginger e Fred ; Intervista , grande addio al cinema, all' arte moderna, all' arte in generale; La voce della luna , addio finale.

federico fellini

Nel corso di quegli anni, irritati dalla sua estetica molto esigente e dallo sguardo disincantato che poneva sul mondo contemporaneo, i salotti, la stampa, il pubblico e anche i produttori se ne sono allontanati; non dovendo più nulla a nessuno, Fellini allora assapora la «gioiosa irresponsabilità» lo cito «di una libertà fino a quel momento sconosciuta». Qualche giorno fa io e mia moglie Vera abbiamo rivisto Intervista . Alla fine del film ci siamo detti: «Sapeva già tutto».

federico fellini sul set di satyricon

federico fellini bacia anita ekberg

L' ultimo periodo dell' arte di Fellini ha rappresentato la vetta delle vette, la fusione del sogno e della realtà di cui sognavano i surrealisti. Fellini l' ha realizzata nei suoi ultimi film con una forza incomparabile, effettuando allo stesso tempo un' analisi lucidissima del mondo contemporaneo. I film di Fellini dell' ultimo periodo rappresentano l' apice dell' arte moderna, l' immagine più rivelatrice che conosco del nostro mondo così com' è.

ROBERTO BENIGNI - VITTORIO CECCHI GORI - FEDERICO FELLINI

AMARCORD - FEDERICO FELLINI

Negli ultimi decenni, dopo Picasso, dopo Stravinskij, dove possiamo trovare un' opera più bella, di un' immaginazione più potente? Dove possiamo trovare un' opera più importante in grado di interrogare, domanda dopo domanda, tutto il destino europeo, le viscere stesse di questo destino?

Milan Kundera

il casanova di federico fellini

Quando ho saputo che Fellini aveva deciso di girare America di Kafka, ho avuto la strana impressione di una sorpresa che non era tale: la cosa mi è parsa tanto inattesa quanto logica e necessaria. Infatti, solo Fellini poteva, grazie alla sua interpretazione, svelare in modo brutale l' essenza (sempre trascurata, elusa, non compresa) della grande rivoluzione estetica di Kafka: la liberazione radicale dell' immaginazione che, con la facilità del sogno, trasgredisce tutte le regole della verosimiglianza. L' arte moderna, per me, è la storia di questa immaginazione, che Fellini ha condotto verso cime inaccessibili (e forse verso il suo compimento, il suo compimento orgiastico).

