LA FERILLONA CRESCE (16,8%) E ''STRAPPA'' FAZIO (15,9-12,1%) CON BROSIO CHE PARLA DELLE DIMENSIONI DEL SUO PISELLO MENTRE LA REGIA MANDA LE IMMAGINI DEL PIO PAOLINO CHE SCHIAFFEGGIA IL CULO DI AARON NIELSEN (MA NON ERA IL PROGRAMMA COL SOPRACCIGLIO ALZATO?) - ''IENE'' (11,7%) - GILETTI (6,3%) - VENIER (17,8-18,1%), PARODI (11,9%) VS D’URSO (14%) - ANNUNZIATA (8,3%) - RAZNOVICH (9,3%) - PARDO (7,8%) - 'DS' (7,5%)

Le immagini di Brosio che schiaffeggia il culetto di Aaron su Rai1 da Fazio. CHOC #chetempochefa — BagnoTrash (@TrashAmmme) 7 aprile 2019

La sola idea che Brosio possa essere XL se non XXL fa vacillare la mia omosessualità #CheTempoCheFa — Il fu Matia Bazar ?‍? (@paopao76) 7 aprile 2019

Alba Parietti e Brosio fanno la "reunion isolana" a #Chetempochefa. Ora si parla delle dichiarazioni di Marina La Rosa che ha detto che era superdotato — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) 7 aprile 2019

Le immagini di Brosio che schiaffeggia il culetto di Aaron su Rai1 da Fazio. CHOC #chetempochefa — BagnoTrash (@TrashAmmme) 7 aprile 2019

ASCOLTI TV | DOMENICA 7 APRILE 2019. FAZIO 15.9%-12.1%, L’AMORE STRAPPATO 16.8%. VENIER 17.8%-18.1%. PARODI 11.9% VS D’URSO 14%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 7 aprile 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.931.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 23.39 – la seconda puntata della fiction L’Amore Strappato ha raccolto davanti al video 3.732.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.691.000 spettatori (6.6%).

PAOLO BROSIO AARON NIELSEN

A seguire FBI segna 1.734.000 spettatori con il 7.5%. Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.990.000 spettatori con l’11.7% di share (presentazione di 35 minuti: 1.627.000 – 6.5%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.113.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione di 8 minuti: 986.000 – 3.95). Su Rete4 il film From Paris With Love è stato visto da 676.000 spettatori con il 3% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.217.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 526.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 in prima visione segna 426.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Fantastic 4 – I Fantastici Quattro segna 425.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Premium Mentre Ero Via raccoglie 208.000 spettatori con lo 0.9%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby raccoglie 295.000 spettatori e l’1.2%. Su Sky Sport Serie A Napoli-Genoa segna 695.000 spettatori e il 2.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Grazie dei Fiori al 5.1%.

paolo brosio

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.264.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2 Quelli Che il Calcio Dopo il Tg ha raccolto 1.146.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 909.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Grazie dei Fiori Remix ha interessato 1.239.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 898.000 spettatori con il 3.8%, nella prima parte, e 734.000 spettatori con il 3%, nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel segna 470.000 spettatori con il 2%.

Preserale

L’1% per la replica di A Raccontare Comincia Tu.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.629.000 spettatori (15.7%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.888.000 spettatori (20.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.440.000 spettatori (14.8%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.246.000 spettatori (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 837.000 spettatori (5.4%), nella prima parte, e 902.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. NCIS Los Angeles segna 888.000 telespettatori (4.2%).

2019isola paolo brosio

Su Italia1 Sport Mediaset raccoglie 369.000 spettatori con il 2.1%. CSI NY ha totalizzato 368.000 spettatori (1.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 770.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Blob segna 982.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 263.000 spettatori (share dell’1.5%). Su Rai Premium la replica di A Raccontare Comincia Tu segna 216.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Boom per la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia al 26.7%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 263.000 spettatori (14.4%), nella presentazione, 798.000 spettatori (22.1%) nella prima parte, 1.989.000 spettatori (26.7%), nella seconda parte e 1.832.00 spettatori (22.5%) nella terza parte di 6 minuti. Paesi che Vai segna 1.584.000 spettatori con il 18.5%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.618.000 spettatori pari ad uno share del 16.1%.

paolo brosio 9

La Santa Messa ha raccolto 1.825.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 970.000 spettatori e il 15.9%. La replica de L’Amore Strappato ha ottenuto 623.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai2 Chesapeake Shores ha tenuto compagnia a 284.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 196.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 412.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 605.000 spettatori (6.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 197.000 spettatori con il 3.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia si avvicina a Melaverde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.249.000 spettatori (18.8%). Linea Verde ha intrattenuto 3.020.000 spettatori (19.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.038.000 spettatori con il 9.5% e Melaverde 1.838.000 con il 13.1%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 1.025.000 spettatori con uno share del 9.7% nella prima parte e 1.665.000 (12.1%) nella seconda.

Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2.6% con 292.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.270.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 344.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rete4 Donnaventura – I Viaggi ha ottenuto 252.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 335.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stata scelta da 180.000 spettatori con l’1.3% di share.

paolo brosio 8

Daytime Pomeriggio

La Annunziata batte Luca e Paolo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.074.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.799.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella seconda parte. La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.750.000 spettatori pari all’11.9%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.375.000 spettatori con il 13.4%. Beautiful ha raccolto 2.099.000 spettatori (12%). La doppia puntata di Una Vita ha appassionato 1.964.000 spettatori pari al 12.1%.

Il Segreto ha conquistato 1.975.000 spettatori pari al 13.2%. A seguire Domenica Live ha interessato 2.031.000 spettatori con il 14% (L’Ultima Sorpresa della durata di 8 minuti: 1.818.000 – 11.7%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.197.000 spettatori (7.1%). Quelli che il Calcio segna il 7.4% con 1.136.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 896.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 l’appuntamento con Step Up raccoglie 614.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Supergirl ha convinto 334.000 spettatori con il 2.3%.

paolo brosio 6

Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.374.000 spettatori con l’8.3%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 932.000 spettatori con il 6.1% mentre Kilimangiaro – Storie ha ottenuto 1.368.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete 4 La Signora in Giallo ha registrato 510.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 La Ginnastica Ritmica – Coppa del Mondo ha appassionato 373.000 spettatori (share del 2.4%). Su Tv8 la Superbike ha ottenuto 612.000 spettatori con il 3.5%.

paolo brosio 4

Seconda Serata

Sopravvissute al 4.7%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 545.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Canale 5 Tiki Taka ha intrattenuto 877.000 spettatori con il 7.8% di share, nella prima parte, e 603.000 spettatori con il 10.4%, nella seconda parte. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 961.000 spettatori (7.5%) mentre L’Altra DS ha interessato 276.000 tifosi (5.2%). Su Italia1 The Girlfriend Experience segna un netto di 474.000 ascoltatori con il 9.9% di share, nel primo episodio, e 310.000 spettatori con l’8.5% nel secondo episodio (primi 18 minuti). Su Rai 3 Sopravvissute è visto da 415.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Nemico Pubblico è la scelta di 239.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1

FABIO FAZIO

Ore 13.30 4.435.000 (25%) Billy 4.157.000 (23.7%)

Ore 20.00 4.928.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.00 2.246.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.746.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.759.000 (10.1%)

Ore 19.00 1.655.000 (9.1%)

TG5

Ore 13.00 2.623.000 (15.6%)

Ore 20.00 3.877.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.246.000 (8.7%)

Ore 18.30 650.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 363.000 (2.9%)

Ore 18.55 583.000 (3.3%)

TGLA7

SABRINA FERILLI L AMORE STRAPPATO

Ore 13.30 511.000 (2.9%)

Ore 20.00 933.000 (4.2%)

SABRINA FERILLI L AMORE STRAPPATO