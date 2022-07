5 lug 2022 15:43

FERMI TUTTI: DOPO SANREMO, CHIARA FERRAGNI SI CANDIDA ANCHE PER IL RUOLO DI MADRE NATURA IN “CIAO DARWIN”? – L’INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI) PUBBLICA UNA FOTO IN STILE VENERE DI BOTTICELLI CON DIDASCALIA “MOTHER NATURE VIBES”: COMPLETAMENTE NUDA, CON LE TETTE RICOPERTE DAI SUOI CAPELLI – I FOLLOWER SI DIVIDONO AL SOLITO TRA I ROMPIPALLE ( “SEI UNA MADRE, NON PUOI FARE QUESTO”) E GLI ADULATORI (“SEI PERFETTA”). LA DOMANDA È: SERVIVA PER VENDERE IL ROSSETTO O LE MUTANDINE?