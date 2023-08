Giuseppe Candela per Dagospia

GIAMPIERO MUGHINI A BALLANDO CON LE STELLE

L'INDOVINELLO DELLA SETTIMANA

Fabio Fazio, scansate! Altro che le polemiche sul compenso del conduttore savonese, un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?

GIAMPIERO MUGHINI VERSO IL GRANDE FRATELLO

Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?

ilary blasi e chanel totti

LA SEDICENNE CHANEL TOTTI SEGUITA DALLA STESSA AGENZIA DI MAMMA ILARY

Famosa fin dalla nascita perché figlia del pupone Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi. Chanel Totti ha compiuto da qualche mese sedici anni, è molto esposta sui social e sui settimanali rosa.

Nel suo futuro la tv? Per ora la ragazza, che solo su Instagram conta più di 400 mila follower, è seguita dalla stessa agenzia di mamma Ilary. Si tratta della Notoria di Graziella Lopedota, il cui indirizzo è segnalato nel profilo di Chanel con tanto di mail utile per "info e collaborazioni". Per ora social, in futuro chissà.

MARCELLO DE ANGELIS, LA COMPAGNA FRANCESCA DI ROCCO AUTRICE IN RAI

Il discusso post pubblicato sui social ma anche la notizia, resa nota dal Domani, sul posto in Regione per suo cognato, Edoardo Di Rocco. Periodo intenso per Marcello De Angelis, ex estremista di destra ed ex parlamentare, ora responsabile della comunicazione istituzionale del presidente della regione Lazio Francesco Rocca.

MARCELLO DE ANGELIS

Il cognato in regione, la compagna in Rai. Francesca Di Rocco collabora da tempo con il servizio pubblico, con programmi amati a destra: dal flop "Anni 20" con Giuli e Parisella a "Vitalia", autrice del programma condotto sempre da Giuli, fino all'impegno più recente "Underdog", termine caro a Giorgia Meloni, condotto da Laura Tecce.

BALLANDO CON LE STELLE, I PRIMI SEI CONCORRENTI "UFFICIALI"

Tante voci, tante fake news, poche certezze. Chi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, con buon budget a disposizione, avrebbe chiuso un cast sulla carta fortissima, assicurano i beninformati.

chanel totti

Impegnata a non far trapelare nulla e a giocare col dubbio giuria, dove il rebus Lucarelli (in tanti hanno provato a prendere il suo posto) è in realtà risolto da parecchi mesi. Ci sarà.

Il primo concorrente ufficiale è Ricky Tognazzi, a lui si aggiungeranno la conduttrice Simona Ventura, da Mediaset arriverà Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica. A Viale Mazzini assicurano che Milly Carlucci avrebbe ancora qualche colpo in canna. Non solo uno...

teo mammucari libero

TEO MAMMUCARI BALLERINO COL "PACCHETTO"?

Teo Mammucari sarà un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, fino allo scorso anno impegnato in giuria a Tu si que vales e alla conduzione de Le Iene. Dicono che per questa nuova esperienza avrebbe ottenuto un cachet importante ma soprattutto un passaggio in Rai non one shot, un pacchetto che prevedrebbe il ruolo di concorrente alla corte di Milly Carlucci e un programma tutto suo su Rai2. Sarà vero?

C'E' IL SI DI SERENA ROSSI: OK ALLA TERZA STAGIONE DI MINA SETTEMBRE (CHE SARA' L'ULTIMA)

serena rossi

Dagospia nei mesi scorsi aveva raccontato i dubbi di Serena Rossi. L'attrice, impegnata tra cinema e tv, non aveva ancora dato il suo ok per la terza stagione di Mina Settembre. Serie nata dalla penna di Maurizio De Giovanni che ha garantito ottimi ascolti a Rai1. Un problema non da poco, trattandosi della protagonista della fiction. Nei giorni scorsi sarebbe arrivata la fumata bianca. Il sì di Serena Rossi, con un piccolo aumento del cachet, per la terza stagione che dovrebbe essere l'ultima.

NUNZIA DE GIROLAMO

DE GIROLAMO AL POSTO DI BIANCA BERLINGUER. E L'APPALTO DIVENTA ESTERNO...

Sarà, com'è noto, Nunzia De Girolamo a occupare il prime time del martedì sera di Rai3. Raccoglierà l'eredità di Bianca Berlinguer sbarcata a Mediaset. Un volto interno sostituito con uno esterno, non solo anche il talk prima prodotto interamente dal servizio pubblico sarà appaltato alla società esterna Fremantle.

FRANCESCO PAOLANTONI: "STASERA TUTTO È POSSIBILE POTREBBE SLITTARE DI UN ANNO"

Stasera tutto è possibile non tornerà in onda in autunno su Rai2, al suo posto i nuovi titoli della Rai meloniana. Lo show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Endemol, è previsto nei primi mesi del 2024 ma Francesco Paolantoni, presente nel cast fisso, ha lanciato l'allarme nel corso di una diretta Instagram: "Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile.

FRANCESCO PAOLANTONI

Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno", ha spiegato il comico napoletano. Invitando poi i suoi follower a "protestare" bonariamente con il servizio pubblico: "Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta".

NOVITA' PER USIGRAI

Con una mail inviata a tutti i suoi iscritti, l’esecutivo dell’USIGRAI, il sindacato unico dei giornalisti RAI, ha comunicato due importanti novità nella sua composizione. Nell’Esecutivo torna Americo Mancini di Radio1, che all’ultimo Congresso era stato il primo dei non eletti nella lista “Pluralismo e libertà” dietro alla collega Incoronata Boccia, che si è dimessa pochi giorni fa dopo la nomina a vicedirettore del TG1 di Gian Marco Chiocci.

incoronata boccia

Altro cambio nel Comitato dei Garanti dove, al posto della dimissionaria Lidia Galeazzo, arriva Claudio Pappaianni della TGR Campania. È la prima volta che tra i Garanti siederà un membro dell’opposizione interna al Sindacato (la componente “Noi giornalisti RAI”, ndr) proprio ora che l'organo è chiamato a "effettuare nella massima trasparenza ogni verifica interna" a proposito dell’ammanco da circa 100 mila euro nei conti dell’organizzazione. E non è uno qualunque: Pappaianni è un giornalista di inchiesta, abituato a spulciare tra documenti riservati e bilanci.

INDOVINELLI

1) Avvisate la potente e ricca piattaforma che tra gli addetti ai livori è già noto il nome del vincitore di un programma di punta registrato ma in onda nei prossimi mesi. Poca attenzione da parte della società di produzione o si tratta della vendetta di qualche competitor?

mughini contro mariotto a ballando con le stelle

2) È tempo di tagli a Viale Mazzini. I budget di moltissime trasmissioni di punta sono stati ridotti creando parecchia agitazione in conduttori e gruppi di lavoro. Ci sono però le eccezioni: quattro volti a cui i dirigenti tengono tantissimo e a cui stanno concedendo di tutto e di più. Suscitando rabbia e reazione dei colleghi, di chi si tratta?

