FERMI TUTTI: NETFLIX DÀ L’ACCESSO GRATUITO AD ALCUNE PRODUZIONI ORIGINALI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL COLOSSO DELLO STREAMING SI GIOCA LA CARTA DEI CONTENUTI “FREE” A SCOPO PROMOZIONALE, MA NON LI AVEVA MAI INCLUSI ONLINE: UNICA DIFFERENZA RISPETTO ALLA VERSIONE A PAGAMENTO E' UNO SPOT NETFLIX DA 30 SECONDI (“SKIPPABILE”) E UN TASTO “ABBONATI ORA” – ECCO I TITOLI DISPONIBILI

Alessandro Vinci per "www.corriere.it"

Mossa a sorpresa di Netflix per attrarre nuovi utenti: da lunedì è disponibile sulla piattaforma un’interessante selezione di produzioni originali di cui è possibile usufruire in via del tutto gratuita anche senza possedere un account (questo il link). Non è la prima volta che il colosso dello streaming decide di rendere «free» alcuni contenuti a scopo promozionale, ma che arrivasse a includerli in un apposito catalogo online non era mai accaduto.

Tutti di grande rilievo i titoli disponibili, dai film alle serie tv. Ma mentre i primi possono essere visti integralmente, le seconde includono solo i primi episodi della prima stagione. Per il resto, le uniche differenze rispetto alla versione a pagamento consistono nella presenza di uno spot Netflix da 30 secondi (“skippabile”) e di un tasto «Abbonati ora» rispettivamente all’inizio e alla fine della visione.

I titoli Netflix gratis

Per quanto riguarda i film, nella lista compaiono tre pezzi da novanta come «Murder Mystery», «Bird Box» e «I due papi», pellicola nominata con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Tra le serie, invece, sono state inserite la celebre «Stranger Things», «When They See Us», «Elite», «L’amore è cieco», «Grace and Frankie», il cartoon «Baby Boss: Di nuovo in affari» e il documentario «Il nostro pianeta». Ce n’è dunque per tutti i gusti e tutte le età.

Certo non si parla di prime visioni, ma di prodotti comunque in grado di fornire all’utente uno spaccato piuttosto trasversale del catalogo completo piattaforma. Non è tuttavia chiaro se si tratti di un’iniziativa temporanea oppure di una «vetrina» permanente. Ad ogni modo, le «Domande frequenti» precisano che «la selezione può cambiare in qualsiasi momento».

Il giallo degli abbonamenti

Disponibile per smart TV, smartphone, tablet, lettori multimediali per streaming e console per videogiochi, Netflix offre tre tipi di piani: «Base», «Standard» e «Premium», rispettivamente da 7,99, 11,99 e 15,99 euro mensili. In passato era possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni, oggi non più. Probabile dunque che i nuovi titoli gratuiti siano stati lanciati proprio per assolvere la medesima funzione: quella di iniziare a fidelizzare potenziali abbonati paganti.

E sul costo del primo mese è ora in corso un piccolo giallo. Da circa una settimana, infatti, Netflix sta proponendo di volta in volta prezzi diversi sulla base – pare – del browser utilizzato: si va dagli 0,05 ai 3,99 euro, passando per gli 0,99. Una situazione piuttosto anomala che, considerata anche l’assenza di comunicazioni ufficiali, non smette di incuriosire gli utenti.

