Estratto dell’articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

L'hashtag #theferragnez, ma anche (o soprattutto? ) l'hashtag #Fedez: il riassunto di The Ferragnez 2 è già tutto qui, nell'elenco dei trend topic che hanno tenuto banco ieri su Twitter.

La prima puntata parte proprio da qui: dal marzo 2022, quando il cantante ha scoperto di avere un tumore. I fatti sono noti – si è operato d'urgenza ad aprile e ora la possibilità di recidiva è praticamente nulla – ma rispetto alla cronaca la serie aggiunge due ingredienti: le riprese dentro l'ospedale, che ricostruiscono il pre e post operazione, e le sedute dallo psicologo. Come nella precedente stagione tutta la narrazione alterna i confronti dall'analista con la routine di casa Ferragni: un doppio binario che, almeno nelle intenzioni, vuole essere più vero di una diretta streaming.

Così le telecamere entrano in corsia, e vediamo Fedez stilare una «lista delle cose da fare per sopravvivere» (tra queste, un altro figlio e vincere un Emmy) e la lotta di Chiara per essere forte. A un certo punto l'influencer crolla e, rannicchiandosi accanto al marito sul letto dell'ospedale, scoppia in lacrime. «È un momento che ci lega tanto e che ci fa capire le vere priorità, non solo a parole», le sussurra Fedez. Inoltre sentiamo il cantante confidare allo psicologo: «Non avevo paura della morte di per sé, quello che mi terrorizzava era che i miei figli potessero dimenticarmi, visto che sono molto piccoli».

[…] La docu alterna momenti di svago (il Met Gala a New York, la riconciliazione con J–Ax, i preparativi per Sanremo) ad altri che mettono al centro le divergenze della coppia. «Tu sei quello a cui hanno aperto la pancia, ma il trauma l'avete vissuto in due», fa presente l'analista. In una seduta Fedez perde le staffe e si alza, deciso ad andare via, ma poi ci ripensa e torna. Per aiutarli a ritrovare l'intesa, il terapeuta consiglia prima di fare una lezione di tango e poi di prendersi una giornata per loro: «Partite solo voi due con i figli, senza parenti, badanti, cuochi».

La coppia si trasferisce quindi a vivere in una villa a Cassano Magnago, che è stata però preventivamente munita di telecamere nascoste. Qui fanno cose da persone normali, come guidare la macchina o cucinare: entrambi appaiono in palese difficoltà. Le telecamere comunque non si spengono mai e, a un certo punto, quasi come se fossimo al Grande Fratello, il piccolo Leo viene iniziato al suo primo confessionale. Un vero e proprio battesimo televisivo.

