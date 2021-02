FERRAGNEZ, I VIANELLO & MONDAINI DEI MILLENNIALS - AMAZON PRIME PENSA A UN DOCU-REALITY SU FEDEZ E CHIARA FERRAGNI A METÀ STRADA TRA IL PROGRAMMA TRASH DELLE KARDASHIAN E "CASA VIANELLO" - MA CHE CE DEVONO RACCONTARE PIÙ? SPREMERE LA COPPIA ITALIANA PIÙ SEGUITA SUI SOCIAL È DIFFICILE VISTO CHE CONDIVIDONO ANCHE LA DIARREA: MA SE LEI E' FELICISSIMA DI ESSERE SEGUITA 24 ORE SU 24, FEDEZ INVECE...

Francesca D'Angelo per "Libero quotidiano"

Se chiedessimo: «Quanti di voi credono di sapere tutto, ma proprio tutto, sulla famiglia Ferragnez?», probabilmente avremmo circa 30 milioni di mani alzate. Chiara Ferragni vanta infatti oltre 22 milioni di follower che seguono passo passo la sua vita sui social, sono informatissimi sui suoi outfit e sugli sviluppi della seconda gravidanza, mentre Fedez ha 11,6 milioni circa di seguaci. Se togliamo i doppioni, fanno su per giù 30 milioni di fan.

Bene, miei cari, abbassate pure le mani perché a quanto pare c'è parecchia roba che nessuno ancora sa sulla dolce coppia. Amazon Prime Video starebbe infatti realizzando un docu-reality sui Ferragnez.

Traduciamo: non una puntata secca, come il documentario Chiara Ferragni Unposted, ma più puntate che ambiscono a dare quello che i social non potranno mai offrire, ossia l'effetto realtà (da qui, la parolina "reality" dopo il termine "docu").

Il progetto sarebbe top secret ma a spifferarlo ci ha pensato ieri il giornalista Santo Pirrotta: il nostro tiene una rubrica, chiamata Un Santo in paradiso, all'interno del programma Ogni mattina di Tv8. «Sono ripresi h24 dalle telecamere ma se parlano della docu di Amazon vanno incontro a penali salatissime», ha subito precisato Pirotta su Tv8, come a dire: «Se Chiara o Fedez smentiscono, non credete loro ma date retta a me».

Noi gli crediamo, anche quando sostiene che la Ferragni si sente a suo agio a essere ripresa dalle telecamere mentre Fedez avrebbe già dato segni di insofferenza. Ma non è questo il punto. Il punto sono i contenuti: cosa vedremo? Anche su Tiziano Ferro pensavamo di sapere tutto ma poi la docu di Amazon Prime Vide, Ferro, ha sganciato la bomba sui problemi di dipendenza del cantante. Se tanto ci dà tanto, con i Ferragnez tocca preparare i pop-corn.

Da quel poco che emerge, la docu non si concentrerà solo sulla Ferragni, come in Unposted, ma coinvolgerà l'intera famiglia. Per capirci, dovrebbe essere un incrocio tra il reality ultra trash Keeping Up with the Kardashians e la celebre sit com Casa Vianello. Sì, lo sappiamo, sono due riferimenti culturali molto diversi: le Kardashian sono famose per i loro eccessi e le forme prorompenti mentre Sandra e Raimondo sono due fuoriclasse della battuta elegante e autoironica. In fondo, però, Chiara e Fedez hanno un po' di entrambi: godono della fama ultraplanetaria delle Kardashian ma sanno essere anche molto ironici.

Che possano essere davvero loro gli eredi 2.0 di Sandra e Raimondo? All'inizio i candidati erano Totti e Ilary Blasi ma, a quanto pare, il progetto di realizzare una Casa Vianello con loro è restato sempre tale, senza mai prendere una forma concreta. Fedez e Chiara avrebbero invece preso la palla al balzo, tanto più che lei sta per partorire il secondo figlio: seguire la gravidanza in tv potrebbe essere molto più intrigante che sui social. E Amazon lo sa bene...

