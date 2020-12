LA FICTION CON AMBRA-PASOTTI CALA DOPO IL MALDESTRO SPOSTAMENTO (9,4%), L'OMAGGIO A GIGI PROIETTI (14,1%), SCIARELLI (9%), PALOMBA SPECIAL (5%), PURGATORI (4,9%), 'ACCORDI & DISACCORDI' IN PRIMA SERATA SU NOVE (1,9%) - MORENO (4,1%), CUCCIARI (5%), PALOMBA (4,7-3,9%), GRUBER (7,4%) - AMADEUS (18,2%), 'STRISCIA' (16,7%) - E.DANIELE (15,9-15,1%), CLERICI (15,4%), 'FORUM' (16,6%) - BORTONE (12,3%), MATANO (15,3%), D'URSO (14-14,3%), SAGRAMOLA (13,6%) - TESTA A TESTA VESPA-COSTANZO (10 VS 10,5%), MANNONI (7,1%), PENDE (3,3%)

IL CALCIO PAY IN ESCLUSIVA SENZA MATCH CLOU VALE 1,6 MILIONI CIRCA.

Va detto comunque che nella griglia fi ieri influiva un po’, ma non troppo, la presenza del turno della Champions League sulla pay. Su Sky Juventus- Dinamo Kiev, vinta dai bianconeri già qualificati per tre a zero, ha riscosso 910mila spettatori e il 3,43%; mentre Borussia Dortmund-Lazio, finita uno a uno, ha avuto 247mila spettatori, con Diretta Gol a 356mila. Al mercoledì il complesso delle partite pay ha riscosso 1,6 milioni di spettatori e il 6%

IL SILENZIO DELL ACQUA

Nella serata di ieri, mercoledì 2 dicembre 2020, su Rai1 Gigi, che Spettacolo ha conquistato 3.263.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.053.000 spettatori con uno share del 9.4%. Su Rai2 il secondo appuntamento con L’Alligatore ha interessato 1.000.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.962.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha incollato 2.008.000 spettatori con il 9% (presentazione di 12 minuti a 1.594.000 e il 5.7%).

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.126.000 spettatori (5%). Su La7 Atlantide ha registrato 833.000 spettatori con il 4.9%. Su Tv8 X Factor 14 segna 540.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi è seguito da 482.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 True Lies è visto da 631.000 spettatori (2.7%). Su RaiMovie Lo chiamavano Jeeg Robot arriva a 445.000 spettatori (1.8%). Su SkySportUno Juventus-Dinamo Kiev di Champions League conquista 633.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time

La Gruber doppia la Palombelli.

LUIGI DI MAIO OSPITE DI ACCORDI E DISACCORDI

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.074.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.643.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.144.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.099.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.341.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole da 1.815.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.266.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.094.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.067.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 4 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 678.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 648.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Amici si ferma al 3.2%.

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.629.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità è visto da 5.651.000 spettatori con il 24.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.608.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.923.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 982.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Amici 20 è seguito da 674.000 spettatori (3.2%). A seguire C.S.I. New York è visto da 596.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.694.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.329.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 923.000 spettatori (3.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 310.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 342.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars ha conquistato 357.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

La Prima Pagina del Tg5 batte quella di Unomattina.

Su Rai1 Unomattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 565.000 spettatori (12.1%), mentre Unomattina arriva a 1.137.000 spettatori (16.9%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.016.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Tg5 – Prima Pagina informa 608.000 spettatori con il 16.5%; Mattino Cinque raccoglie 1.076.000 spettatori pari al 16% nella prima parte, 1.016.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte e 960.000 spettatori pari al 14.9% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 250.000 spettatori (3.7%), mentre Tg2 Italia convince 177.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 il primo episodio di The Mentalist ottiene un ascolto di 269.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Agorà intrattiene 508.000 spettatori pari al 7.6%. A seguire Mi Manda Raitre segna 323.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 163.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 267.000 spettatori (4.4%) e Coffee Break di 308.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 39.000 spettatori pari allo 0.6%.

federica sciarelli chi l ha visto

Daytime Mezzogiorno

Cresce la Clerici senza Magalli.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.173.000 spettatori (15.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 2.032.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale5 Forum arriva a 1.652.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 Speciale Rai Parlamento segna 549.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist piace a 374.000 spettatori (4.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip 5 sigla 952.000 spettatori (6.1%) e Sport Mediaset 1.197.000 spettatori (7%). Su Rai3 Elisir è seguito da 577.000 spettatori (7.3%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.341.000 spettatori (12.6%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 117.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte e 253.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 720.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 500.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 648.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina prima del Tg è seguito da 37.000 spettatori (0.4%), mentre Ogni Mattina dopo il Tg è visto da 122.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Geo tallona Pomeriggio Cinque.

sveva sagramola

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.899.000 spettatori (12.3%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.135.000 spettatori (16.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta conquista 2.393.000 spettatori con il 15.3% (presentazione a 1.877.000 e il 13.5%). Su Canale5 Beautiful conquista 3.048.000 spettatori (17.7%) e Una Vita 2.898.000 spettatori (17.4%); Uomini e Donne segna 3.159.000 spettatori pari al 21.5% (Uomini e Donne Finale a 2.532.000 e il 19.1%); Grande Fratello Vip 5 interessa 2.363.000 spettatori (18.1%); Il Segreto è visto da 2.118.000 spettatori (15.9%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.030.000 spettatori pari al 14% nella prima parte, 2.358.000 spettatori pari al 14.3% nella seconda parte e 2.122.000 spettatori pari al 12.1% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 403.000 spettatori (2.4%). A seguire Question Time è visto da 162.000 spettatori (1.1%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.038.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 1.064.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio e 881.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory conquista 687.000 spettatori (4.9%) e Young Sheldon 599.000 spettatori (4.5%), mentre Grande Fratello Vip 5 arriva a 332.000 spettatori (2%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.352.000 spettatori (19.7%); Aspettando Geo è seguito da 1.296.000 spettatori con il 9.8%, mentre Geo da 2.172.000 spettatori con il 13.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 926.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà è visto da 465.000 spettatori pari al 3.2% (Tagadà #Focus a 385.000 e il 2.9%); Senti chi Mangia raccoglie 178.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Un Natale incantato arriva a 524.000 spettatori (3.9%). A seguire Vite da Copertina ha conquistato 190.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Testa a testa Vespa-Costanzo.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 843.000 spettatori con uno share del 10%. Su Canale5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 769.000 spettatori pari al 10.5%. Su Rai2 ReStart segna 230.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 1.045.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 615.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Confessione Reporter è stato scelto da 262.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 informa 200.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Piacere Maisano è seguito da 149.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove #Fake – La Fabbrica delle Notizie segna 154.000 spettatori (0.9%).

MAURIZIO COSTANZO E DIEGO ARMANDO MARADONA

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.135.000 (24%)

Ore 20.00 6.499.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 2.229.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.799.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 2.123.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.939.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 3.637.000 (22.3%)

Ore 20.00 5.283.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.741.000 (13.2%)

Ore 18.30 956.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 320.000 (3%)

Ore 18.55 780.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 845.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.413.000 (5.4%)

TG8

Ore 12.00 66.000 (0.6%)