LA FICTION RAI1 (18,5%), IL ''GF VIP'' (19,2%) - ''REPORT'' (9,4%), PORRO (6,6%) - SU RAI2 LO SPECIALE ELEZIONI USA (2,7%) - PANELLA SU DISCOVERY (2,9%) - GEPPI CUCCIARI PARTE DAL 5% - MORENO (4%), PALOMBA (5,2-4,5%), GRUBER (7,5%) - E.DANIELE (15,4-12,9%), CLERICI (12,2%), 'FORUM' (15,5%) - BORTONE (10,8%), DEBUTTA MILO INFANTE (3%), SEGUITO DAL RITORNO DELLA GUACCERO (3,7-4,9%) - MATANO (15,5%), D'URSO (15,1-15%) - MAGGIONI 9,5%), COSTANZO (5,5%), LUNDINI (2%), 'STRACULT' (1,9%) - TIKI TAKA (5,8%)

Tutto bene nella prima puntata di #Ore14. Milo Infante è visibilmente felice. pic.twitter.com/qzVcbN1XKQ — LALLERO (@see_lallero) October 26, 2020

Nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Io Ti Cercherò ha conquistato 4.374.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.11 – la tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.114.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Rai2 il documentario sulle Presidenziali americane The Choice – La Scelta ha interessato 656.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione di 10 minuti: 1.696.000 – 6.1%).

SIGFRIDO RANUCCI IN COLLEGAMENTO CON FABIO FAZIO

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.211.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 641.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Gomorra 3 in prima tv free segna 701.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove l’esordio di Riaccendiamo i Fuochi, con Francesco Panella, ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.4% mentre su Real Time lo stesso programma ha ottenuto 215.000 spettatori e lo 0.8% (in totale il simulcast che comprende anche Food Network e Real Time+1: 671.000 – 2.9%).

Su Rai4 la serie Daredevil registra 185.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai5 Nessun Dorma, con Massimo Bernardini, raccoglie 57.000 spettatori e lo 0.2%. Su Rai Premium Tale e Quale Show segna 190.000 spettatori e lo 0.8%. Su Rai Movie …E Poi Lo Chiamarono il Magnifico raccoglie 433.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca segna 347.000 spettatori e l’1.5%. Sui canali Sky Milan-Roma ha raccolto 1.600.000 spettatori pari al 6% (solo su Sky Sport Serie A: 1.051.000 – 3.9%).

Ascolti TV Access Prime Time

Geppi Cucciari parte dal 5%, Striscia senza Picone (con Militello) al 16.9%.

NICOLA PORRO

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.970.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.721.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.125.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.109.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 la prima puntata di Che Succ3de? raccoglie 1.370.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.789.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.430.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.253.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.104.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 645.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto602 .000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

Insinna sfiora i 5 milioni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.460.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.927.000 spettatori (21.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.797.000 spettatori (15.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 4.204.000 spettatori (19%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 719.000 spettatori (3.4%), Castle segna 1.087.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 640.000 spettatori con il 3.1%. CSI: NY ha ottenuto 570.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.792.000 spettatori con il 16.1%. Blob segna 1.316.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 158.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 255.000 spettatori (share dell’1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 355.000 spettatori con l’1.4%.

alfonso signorini

Daytime Mattina

Vicine Panicucci e Daniele.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 934.000 telespettatori con il 15.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 917.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.028.000 spettatori (16.6%), nella prima parte, 969.000 spettatori nella seconda parte (16.6%) e 809.000 spettatori (13.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 175.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 209.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3 Agorà convince 564.000 spettatori pari all’8.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 349.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 156.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 258.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 259.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Stabile L’Aria che Tira, con la Merlino da casa e Parenzo in studio.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 933.000 spettatori con il 12.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.541.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.462.000 telespettatori con il 15.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 481.000 spettatori con il 6.2%, nella prima parte, e 982.000 spettatori con l’8.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 344.000 spettatori con il 4%. Grande Fratello Vip 5 segna 783.000 spettatori con il 5.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.177.000 spettatori con il 7% (Extra: 920.000 – 5.5%).

milo infante

Su Rai3 Elisir ha interessato 500.000 spettatori con il 6.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.227.000 spettatori (12.2%). Quante Storie ha raccolto 903.000 spettatori (6.2%). Passato e Presente segna 651.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 123.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 184.000 spettatori (1.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 642.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 408.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 612.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 110.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne sfonda il muro dei 3 milioni.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.564.000 spettatori pari al 10.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.016.000 spettatori con il 16.3%. Il TG1 ha informato 1.610.000 spettatori (13.3%), mentre il TG1 Economia ha raccolto 1.643.000 spettatori e il 13.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.298.000 spettatori con il 15.5% (presentazione: 1.696.000 – 13.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.960.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.799.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.069.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.470.000 – 19.8%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.315.000 spettatori con il 18.9%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.042.000 spettatori pari al 16.6% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.051.000 spettatori (15.1%), nella prima parte, a 2.374.000 spettatori nella seconda parte (15%) e a 2.165.000 spettatori (12.5%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14, con Milo Infante, ha raccolto 476.000 spettatori con il 3%.

BIANCA GUACCERO DETTO FATTO

Quasi Detto Fatto - dalle 14.56 alle 15.25 – ha ottenuto 514.000 spettatori con il 3.7% mentre Detto Fatto - dalle 15.30 alle 17.34 – ha raccolto 622.000 spettatori con il 4.9%. Resta a Casa e Vinci ottiene 398.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 894.000 spettatori (5.5%), nel primo episodio, 927.000 spettatori (6.1%), nel secondo episodio e 842.000 spettatori (5.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 540.000 spettatori (4.2%). Friends ha appassionato 372.000 spettatori con il 2.7%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 365.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.204.000 spettatori con il 19.6%. #Maestri ha appassionato 464.000 spettatori pari al 3.6%.

Aspettando… Geo ha registrato 901.000 spettatori con il 7.4%. Geo ha raccolto 1.930.000 spettatori e il 12.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 820.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 503.000 spettatori (share del 3.8%). Tagadà #Focus ottiene 455.000 spettatori con il 3.8%. Senti chi Mangia raccoglie 126.000 spettatori con lo 0.9% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 144.000 – 1%). Su TV8 Amicizie Mortali raccoglie 351.000 spettatori e il 2.4%. Una Seconda Occasione ottiene 240.000 spettatori e l’1.9%. Vite da Copertina ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Maggioni al 9.5% con la Venier.

monica maggioni foto di bacco

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.025.000 spettatori con il 9.5% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 334.000 spettatori con il 5.5%. Su Canale 5 – dall’1.25 all’1.30 - Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 797.000 spettatori pari ad uno share del 20.1%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 266.000 spettatori con il 2%. Stracult Live Show raccoglie 138.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai 3 il ritorno di Fame d’Amore ha raccolto 904.000 spettatori con il 6%.

Tg3 Linea Notte segna 480.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 370.000 spettatori con il 5.8% (presentazione dalle 23.37 alle 0.04: 620.000 – 4.8%). Su Rete 4 TV Story Superstore è stato scelto da 144.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Private Practice ha ottenuto 272.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 151.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.645.000 (21.8%)

Ore 20.00 6.150.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 2.251.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.915.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.944.000 (12.7%)

Ore 19.00 3.130.000 (14.8%)

TG5

Ore 13.00 3.357.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.378.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.704.000 (13.4%)

Ore 18.30 1.026.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 328.000 (3.3%)

Ore 18.55 822.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 713.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.596.000 (6%)

TG8

Ore 12 74.000 (0.7%)