LA FICTION DI RAI1 (22%) STACCA NETTAMENTE IL MILIONARIO (9,9%) - DEL DEBBIO (6,6%) DAVANTI A FORMIGLI (5,6%) - DEBUTTO MOSCIO PER ''SECONDA LINEA'' (1,9%) - ''XFACTOR'' CRESCE (IERI 3,4%, 2,9 MILIONI NELLA SETTIMANA TRASCORSA) - MORENO (3,8%), PALOMBA (4,9-4,5%), GRUBER (7,2%) - AMADEUS (18,7%), 'STRISCIA' (16,7%) - E.DANIELE (17,4-15,6%), CLERICI (13,8%), 'FORUM' (17,2%) - BORTONE (10,4%) - UOMINI E DONNE AL 23,3% - BRU-NEO (11,9%), LUNDINI (1,3%)

Da sky.it:

Ieri sera, su Sky Uno/+1, la terza puntata di X Factor 2020 ha totalizzato 946.000 spettatori con il 3,35% di share.

Ottimo il riscontro nei sette giorni, inoltre, per la seconda puntata delle Audition, che ha raccolto nel complesso oltre 2,9 milioni di spettatori medi, in crescita rispetto alla settimana precedente.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 1 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato 4.841.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 l’esordio del talk show Seconda Linea ha interessato 419.000 spettatori pari all’1.9% di share. Su Italia 1 la maratona finale di Chicago Med 4 ha intrattenuto 1.098.000 spettatori (6.2%).

Paolo Del Debbio Corrado Formigli

Su Rai3 in prima visione La Forma dell’Acqua ha raccolto davanti al video 1.435.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.154.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.169.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Maschi contro Femmine segna 441.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 269.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Arma Letale 3 ha raccolto 603.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show segna 268.000 spettatori e l’1.2%. Su La5 la replica di Temptation Island ottiene 370.000 spettatori con l’1.9%. Su Sky Uno la terza puntata di X Factor registra 777.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Big Bang Theory sul 20 “raggiunge” Tv8 e Nove.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.709.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.202.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 972.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.205.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.243.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.661.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.209.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.145.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.823.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 505.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 503.000 spettatori con il 2%. Sul 20 la Big Bang Theory raccoglie 452.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 501.000 spettatori (2%), nel secondo episodio. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 309.000 spettatori e l’1.3%.

paolo del debbio

Preserale

Cuochi di Italia non si riprende.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 1.813.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.130.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.163.000 spettatori (16.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.489.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 625.000 spettatori (3.7%), Castle segna 1.010.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 CSI NY ha ottenuto 422.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, e 700.000 spettatori (3.1%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.904.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.036.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 801.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 142.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 212.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 268.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 al 6.2%.

alessandro giuli francesca fagnani seconda linea

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 806.000 telespettatori con il 16.8%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 809.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 840.000 spettatori (16.8%), nella prima parte, 719.000 spettatori nella seconda parte (15.6%) e 729.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 146.000 spettatori con il 3%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 137.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Rai3 Agorà convince 400.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione 23 minuti: 391.000 – 6.9%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 290.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 Carabinieri 5 registra una media di 114.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 167.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 – dalle 9.55 alle 11.33 – Ogni Mattina ha raccolto 45.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Ogni Mattina si scinde ancora in una nuova parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 857.000 spettatori con il 15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.517.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.336.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 335.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte, e 802.000 spettatori con il 7.9%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 180.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato – Menù segna 321.000 spettatori e il 3.8%. Grande Fratello Vip 5 segna 889.000 spettatori con il 6.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.086.000 spettatori con il 7.2% (Extra: 839.000 – 5.6%).

formigli

Su Rai3 Elisir ha interessato 385.000 spettatori con il 6.8%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 889.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 760.000 spettatori (6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 92.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 166.000 spettatori (1.5%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 505.000 (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 290.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 422.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 – dalle 11.39 alle 11.52 – Ogni Mattina Prima del TG segna 58.000 spettatori e lo 0.9%. Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 96.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Bene Uomini e Donne al 23.3%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.333.000 spettatori pari al 10.4% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.920.000 spettatori con il 18.4%. TG1 ha informato 1.409.000 spettatori (14.4%) mentre TG1 Economia ha raccolto 1.416.000 spettatori con il 14.3%. La Vita Diretta ha raccolto 1.624.000 spettatori con il 14.8% (presentazione: 1.408.000 – 14.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.908.000 spettatori con il 19.3%. Una Vita ha convinto 2.602.000 spettatori con il 18.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.827.000 spettatori con il 23.3% (finale: 2.188.000 – 20%).

La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.993.000 spettatori con il 19.2%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.685.000 spettatori pari al 16.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.385.000 spettatori (13.7%), nella prima parte, a 1.659.000 spettatori nella seconda parte (14.5%) e a 1.737.000 spettatori (14.1%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Barcellona ha raccolto 408.000 spettatori con il 3.1%. La Natura che Parla ottiene 337.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 859.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 916.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio e 761.000 spettatori (6%) nel terzo episodio.

adriana volpe alessio viola ogni mattina

Big Bang Theory segna 468.000 spettatori (4.1%). Friends ha appassionato 328.000 spettatori con il 3.2%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 288.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.739.000 spettatori con il 18.7%. Il Commissario Rex ha appassionato 572.000 spettatori pari al 5.1%. Aspettando… Geo ha registrato 666.000 spettatori con il 6.6%. Geo ha raccolto 1.107.000 spettatori con il 9.8%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 900.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 372.000 spettatori (share del 3.2%). #Tagadà Focus segna 269.000 spettatori e il 2.7%. Senti chi Mangia raccoglie 115.000 spettatori con l’1.1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 110.000 – 1%). Su TV8 Un Ranch per Due raccoglie 318.000 spettatori e il 3.1%. Vite da Copertina ha raccolto 135.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Vespa all’11.9%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.117.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 410.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 158.000 spettatori con l’1.3%. A seguire Primo/Set raccoglie 104.000 spettatori e l’1.4%. Su Rai 3 La Grande Storia Doc segna 517.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Nurse è visto da 246.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Midnight in Paris è stato scelto da 183.000 spettatori con il 4.3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.180.000 (21%)

Ore 20.00 5.420.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 2.106.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.723.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.697.000 (12.4%)

Ore 19.00 2.119.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.991.000 (21.2%)

maria de filippi

Ore 20.00 4.443.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.572.000 (14.1%)

Ore 18.30 658.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 252.000 (3%)

Ore 18.55 580.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 604.000 (4%)

Ore 20.00 1.205.000 (5.3%)

TG8

Ore 12 64.000 (0.7%)