LA FICTION DI RAI1 STRAVINCE (201,%), FAZIO CON BENIGNI NON VA OLTRE IL 10% (9,2 PER IL TAVOLO) - ''LE IENE'' (10,8%) - GILETTI (5,7%) - ''LA GRANDE STORIA (2,3%) - IL CONCERTO DI NATALE AL 13,6% SU RAI1 FA CRESCERE VENTURA (CON ALBANO) E MELAVERDE - MARA VENIER (18,5-18,2%) - D'URSO (13,1%) - ANNUNZIATA (7,3%) - PARDO (8-9,2%) - ''DS'' (8,8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.406.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Indovina chi viene a Natale? ha raccolto davanti al video 2.026.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.427.000 spettatori (10%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 9.2% con 1.723.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.862.000 spettatori con il 10.8% di share.

pinocchio garrone

Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 532.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 In Trappola è stato visto da 798.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.090.000 spettatori. Su Tv8 Babbo Natale Cercasi è la scelta di 407.000 spettatori (1.7%) mentre sul Nove Cambia la tua Vita con un Click segna l’1.2% con 284.000 spettatori. Su La5 Family for Christmas piace a 452.000 spettatori (1.9%). Su Sky Sport Serie A il match Fiorentina-Inter sigla il 2.4% con 570.000 spettatori.

Access Prime Time

Borghese 2.8%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 21.4% con 5.258.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.155.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.363.000 spettatori (5.8%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.069.000 spettatori nella prima parte (4.5%) e a 901.000 (3.6%) nella seconda. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha interessato 712.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.8% con 683.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 301.000 (1.2%).

Preserale

pinocchio garrone

Che Tempo che Farà 4.8%

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.298.000 spettatori (18.3%) e L’Eredità 4.511.000 spettatori (22.3%) nella seconda. Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.035.000 spettatori con il 15.3% di share (presentazione 2.025.000 – 11.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 1.258.000 spettatori, pari al 6.5% di share e Che Tempo che Farà piace a 1.044.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Blob segna il 3.4% con 766.000 spettatori.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 900.000 spettatori (4.8%) e CSI Miami 838.000 (4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 888.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 260.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Sky Sport Serie A Milan-Sassuolo piace a 522.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Daytime Mattina

Lo Sci su Rai Sport al 3.6%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 339.000 spettatori con il 16.1% di share nella presentazione, 669.000 (18.6%) nella prima parte e 1.615.000 (22.8%) nella seconda; Telethon segna il 15.5% con 1.258.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.390.000 spettatori pari ad uno share del 15.5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.604.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.072.000 telespettatori con il 18.8% di share mentre X-Style segna l’8.1% con 626.000 spettatori. Su Rai2 Sulla via di Damasco ha tenuto compagnia a 109.000 spettatori (1.4%) e Telethon 352.000 (4%).

chiara biasi scherzo iene

Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 161.000 spettatori con uno share del 2% nel primo episodio, uno di 221.000 spettatori (2.7%) nel secondo e uno di 210.000 (2.2%) nel terzo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 472.000 spettatori con il 6.2% di share e Provincia Capitale piace a .000 spettatori (%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 697.000 spettatori (8.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 4.3% di share nelle News e 283.000 spettatori (4.1%) nel Dibattito. Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci sigla il 3.6% con 292.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Il Concerto di Natale al 13.6% su Rai1 fa crescere Ventura (con Albano) e Melaverde

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.123.000 spettatori (19.9%) e il Concerto di Natale ha intrattenuto 1.971.000 spettatori (13.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.016.000 spettatori (11%) e Melaverde ha interessato 2.259.000 spettatori con il 18.5% di share. Su Rai2 Settimana Ventura conquista 731.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 983.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 466.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 Agatha Christie: Delitto in Tre Atti ha fatto compagnia a 331.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 155.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci sigla il 3.5% con 511.000 spettatori.

il servizio delle iene sugli abusi ai chierichetti del papa in vaticano 4

Daytime Pomeriggio

Telethon 11.6%

Su Rai1 Domenica In segna il 18.5% con 3.072.000 spettatori nella prima parte e il 18.2% con 2.829.000 spettatori nella seconda; Telethon è la scelta di 1.838.000 spettatori (11.6%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.778.000 spettatori con il 16.3%. Beautiful ha attirato a sé 2.107.000 spettatori (12.5%), Una Vita 1.826.000 (11.4%) e Il Segreto 1.879.000 (12.4%); Domenica Live piace a 2.033.000 spettatori con il 13.1% di share (Ultima Sorpresa 1.804.000 – 10.6%).

Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto 1.146.000 spettatori (6.9%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati 1.164.000 (7.5%); A Tutta Rete sigla il 6.9% con 1.028.000 spettatori mentre Noventesimo Minuto – La Tribuna si porta al 7.4% con 1.252.000 spettatori. Su Italia1 Un Semplice Desiderio segna il 4.2% con 676.000 spettatori e Una Tata per Natale piace a 686.000 spettatori con il 4.5% di share.

Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.182.000 spettatori pari al 7.3% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 922.000 spettatori (6%) e Kilimangiaro da 1.555.000 (9.9%). Su Rete 4 Hindenburg ha registrato 401.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Il Missionario ha appassionato 279.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci Femminile si porta al 2.9% con 489.000 spettatori.

Seconda Serata

Tiki Taka 8%-9.2%

VIERI CASSANO PARDO TIKI TAKA

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 654.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Canale 5 Tiki Taka Highlights ha intrattenuto 1.119.000 spettatori con l’8% di share mentre Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco 594.000 (9.2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 801.000 spettatori (8.8%) e L’Altra DS da 217.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 I Simpson segna un netto di 529.000 ascoltatori con il 10.8% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia è visto da 526.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Ti va di Ballare? è la scelta di 206.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.373.000 (19.9%)

Ore 20.00 4.943.000 (22.1%)

TG2

Ore 13.25 2.190.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.916.000 (8%)

TG3

Ore 14.15 2.033.000 (12.2%)

Ore 19.00 1.898.000 (10%)

TG5

Ore 13.00 3.625.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.125.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.214.000 (9%)

Ore 18.30 1.084.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 358.000 (3.2%)

Ore 18.55 726.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 455.000 (2.7%)

Ore 20.00 983.000 (4.4%)