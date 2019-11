UNA FICTION IN REPLICA SU RAI1 (14,8%) BATTE LA D'URSO (14%) - IN REPLICA PURE DE MARTINO (6,2%) - LA RAI SI ACCENDE CON ''REPORT'' (8,7%) - PORRO (5,6%) - BENE LE PICCOLE DEL DIGITALE - MORENO (3,3%), PALOMBA (5-4,3%), GRUBER (6,6%) - AMADEUS (20,7%) VS 'STRISCIA' (17,3%) - E.DANIELE (18,2-15,8%) - 'FORUM' (17,7%), ISOARDI (12,3%) - ''FRONTIERE'' (7,8%) - ''POVERA PATRIA'' (5%), BENE ''DISONORA IL PADRE'' SU RAI3 IN SECONDA SERATA (7,2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 25 novembre 2019, su Rai1 il tv movie in replica In Punta di Piedi ha conquistato 3.329.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.200.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha intrattenuto 1.503.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Report ha ottenuto 2.059.000 spettatori pari all’8.7% (presentazione di 11 minuti: 1.370.000 – 5.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.035.000 spettatori con il 5.6% di share.

REPORT RAI SIGFRIDO RANUCCI

Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 665.000 spettatori con uno share del 2.9 (presentazione di 2 minuti: 654.000 – 2.5%). Su Tv8 Casino Royale ha ottenuto 518.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Pizza Hero 2 – La sfida dei forni ha realizzato 394.000 spettatori con uno share dell’1.6%, nel primo episodio, e 216.000 spettatori con uno share dell’1.2%, nel secondo episodio. Su Rai4 Bushwick ha raccolto 404.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai Movie Silverado ottiene 503.000 spettatori e il 2.1%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Polvere di Stelle segna 528.000 spettatori e il 2.2%. Su Fox Life Grey’s Anatomy 16 segna 216.000 spettatori e lo 0.8%. Su Sky Sport Serie A Spal-Genova ha ottenuto 328.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

La5, con Uomini e Donne, tra Nove e Tv8.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.517.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.607.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 883.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.392.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Non ho l’età raccoglie 1.471.000 spettatori con il 5.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.909.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.268.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.147.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.750.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 582.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 626.000 spettatori con il 2.4%. Su La5 Uomini e Donne ottiene 549.000 spettatori con il 2.2% (finale: 724.000 spettatori e il 2.7%).

nicola porro

Preserale

Bene L’Eredità che allunga su Conto alla Rovescia.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.492.000 spettatori (20.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.205.000 spettatori (25.2%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha raccolto 2.568.000 spettatori (15.8%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 3.783.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 718.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 1.205.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 700.000 spettatori (3.9%). CSI Miami ha totalizzato 783.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Blob segna 1.099.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 941.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Little Murders ha appassionato 197.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 474.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Uno Mattina non va oltre il 16.3%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 875.000 telespettatori con il 16.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 983.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 897.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, e 783.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 205.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 185.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Rai3 Agorà convince 483.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 320.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 103.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 255.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Coffee Break ha informato 286.000 spettatori pari al 5.3%.

maria de filippi

Daytime Mezzogiorno

Sottotono I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.043.000 spettatori (15.8%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.476.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.573.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 382.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 836.000 spettatori con il 7.5%. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 232.000 spettatori con il 3.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 391.000 spettatori con il 5.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.027.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 805.000 spettatori (6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 112.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 246.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 648.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 440.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 595.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tagadoc parte basso.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.733.000 spettatori pari al 12.1% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.683.000 spettatori pari al 14%. La Vita Diretta ha raccolto 1.855.000 spettatori con il 14% (presentazione: 1.388.000 spettatori con l’11.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.596.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.589.000 spettatori con il 17.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.146.000 spettatori con il 23.3% (finale: 2.771.000 – 23.2%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.511.000 spettatori pari al 21.5% di share.

BARBARA PALOMBELLI FORUM

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.247.000 spettatori (18%), nella prima parte, 2.307.000 spettatori (16.5%), nella seconda parte, e 2.115.000 spettatori (14%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 691.000 spettatori con il 5.1%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 524.000 spettatori con il 4.5%, con il primo episodio, e 584.000 spettatori con il 4.7%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 986.000 spettatori (6.5%), nel primo episodio, 1.174.000 spettatori (7.8%), nel secondo episodio, e 1.165.000 spettatori (7.9%), nel terzo episodio. La serie in prima visione free The Big Bang Theory segna 781.000 spettatori (5.7%).

Magnum PI ha appassionato 393.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.409.000 spettatori con il 15.9%. Rai Parlamento ha raccolto 394.000 spettatori (3.1%). Aspettando Geo… segna 910.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha registrato 1.840.000 spettatori con il 13.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 990.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 360.000 spettatori (share del 2.8%). A seguire Tagadoc segna 187.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Amici segna 298.000 spettatori e il 2%.

Seconda Serata

Povera Patria al 5%.

aldo cazzullo annalisa bruchi alessandro giuli povera patria

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 886.000 spettatori con il 7.8% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 405.000 spettatori con il 6%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 489.000 spettatori pari ad uno share del 12.8%. Su Rai2 Povera Patria segna 316.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Disonora il Padre segna 1.109.000 spettatori con il 7.2%. Su Italia1 Catacombs – Il Mondo dei Morti è visto da 364.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Thin Ice – Tre Uomini e Una Truffa è stato scelto da 181.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.197.000 (20.9%)

Ore 20.00 5.468.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 2.075.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.678.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.603.000 (10.8%)

Ore 19.00 2.199.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.171.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.488.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.571.000 (13%)

Ore 18.30 948.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 319.000 (3.3%)

Ore 18.55 761.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 702.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.372.000 (5.7%)