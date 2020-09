LA FICTION IN REPLICA SU RAI1 (16,7%) CONTRO IL CONCERTONE DI ZERO (10,5%) - BRIGNANO (7,4%), BERLINGUER SENZA CORONA (5,6%) PAREGGIA CON FLORIS E GIORDANO (5,8%, MA FINISCE DOPO) - ''NAME THAT TUNE'' (3,2%) - MORENO (4,2%), PALOMBA (4,8-4,3%) - GRUBER (7,9%) - E-DANIELE (16,4-17,8%), CLERICI (14,1%), 'FORUM' (16,5%) - ''IL PARADISO DELLE SIGNORE'' IN NETTA CRESCITA (20%) - VESPA (12,4%), LUNDINI (2,9%), MANNONI (5,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 29 settembre 2020, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.581.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 Zero il Folle, in onda dalle 21.41 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 1.570.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei ha interessato 1.763.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 1.336.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% (presentazione 1.014.000 – 4%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 976.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.124.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su TV8 Name That Tune ha segnato il 3.2% con 666.000 spettatori mentre sul Nove I Magnifici Sette ha catturato l’attenzione di 497.000 spettatori (2.5%). Su Rai 1 Nella Tana dei Lupi sigla il 2.4% con 494.000 spettatori e su La5 la replica del Grande Fratello Vip si porta all’1.7% con 283.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento è la scelta di 565.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Sky Uno Bruno Barbieri – 4 Hotel intrattiene 228.313 spettatori (0.92%).

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo sfiora l’8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.744.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.503.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.2% con 1.057.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.150.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.165.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.652.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.157.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.099.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.004.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 592.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 562.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti piace a 351.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Caduta Libera al 19.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.849.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.184.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.014.000 spettatori con il 15.7% di share e Caduta Libera 3.376.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 671.000 spettatori (4.1%) e Castle 981.000 (4.5%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2% con 349.000 spettatori con il primo episodio e il 2.9% con 665.000 episodi con il secondo. Su Rai3 il TGR informa 2.858.000 spettatori con il 14.6% di share e Blob segna 1.034.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 918.000 spettatori. Su La7 The Good Wife piace a 162.000 spettatori (1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 349.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy piace a 237.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Radio 2 Social Club al 3%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 803.000 telespettatori con il 16.4% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 825.000 spettatori con il 17.8% di share nella prima parte e da 842.000 spettatori (15%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 877.000 spettatori (17.2%) nella prima parte, 813.000 (17.6%) nella seconda e 635.000 (13.6%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3% con 149.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist piace a 162.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 391.000 spettatori pari al 7.6% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.9% con 275.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 120.000 spettatori con share del 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 161.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 205.000 (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 168.000 spettatori pari al 3.6%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 40.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Finchè morte non ci separi convince 71.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mezzogiorno

Ogni Mattina allo 0.7% dopo il TG.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.1% con 1.529.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.289.000 telespettatori con il 16.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 315.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 738.000 spettatori (7.1%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 267.000 spettatori con il 3.8% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.7% di share con 895.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.128.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 359.000 spettatori (6.3%), Quante Storie si porta al 5.4% con 686.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 84.000 spettatori con l’1.4% di share nella prima parte e 148.000 (1.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 489.000 spettatori (3.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 290.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte e 468.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 99.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Il GF Vip al 18.4% su Canale 5 e al 2.4% su Italia 1.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.475.000 spettatori (11.6%) e Il Paradiso delle Signore piace a 2.021.000 spettatori (20%). Il Tg1 informa 1.436.000 spettatori con il 15.3%, La Vita in Diretta 1.670.000 spettatori con il 16.2% (presentazione 1.514.000 – 16%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.706.000 spettatori (18%), Una Vita ha convinto 2.592.000 spettatori con il 18.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.6% con 2.693.000 spettatori (finale 2.169.000 – 20.6%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.4% di share con 1.842.000 spettatori e Il Segreto il 16.9% con 1.608.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.2% con 1.439.000 spettatori nella prima parte, al 16.1% con 1.734.000 spettatori nella seconda e al 13.5% con 1.584.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 La Natura che parla ha convinto 269.000 spettatori (2.4%), Professor T 241.000 (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 772.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 737.000 (5.5%) nel secondo e 623.000 (5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 493.000 spettatori (4.3%) e Modern Family diverte 436.000 spettatori (4.3%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.4% di share con 253.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 1.893.000 spettatori (13.9%) e Geo a 910.000 spettatori con l’8.6% di share (Aspettando Geo 589.000 – 6.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 746.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 366.000 spettatori con il 3.1% e Tagadà #Focus piace a 239.000 spettatori (2.5%); Senti chi Mangia diverte 109.000 spettatori con l’1.2% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 115.000 (1.1%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 163.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Lundini al 2.9%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.061.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 314.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 573.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.4% con 421.000 spettatori. Su Italia1 Sin City – Una Donna per cui Uccidere viene visto da una media di 224.000 ascoltatori con il 4.1% di share. Su Rete4 Camere da Letto ha segnato il 3.7% con 151.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.390.000 (22.5%)

Ore 20.00 5.495.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.020.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.796.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.893.000 (13.9%)

Ore 19.00 2.028.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.948.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.626.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.472.000 (13.5%)

Ore 18.30 693.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 218.000 (2.6%)

Ore 18.55 629.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 622.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.249.000 (5.4%)

TG8

Ore 12.00 46.000 (0.5%)