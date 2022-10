A FIL DI LAMAR - IL CONCERTO A PARIGI DI KENDRICK LAMAR, IL PRIMO RAPPER A VINCERE IL PREMIO PULITZER (NEL 2018), È STATO TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING SU AMAZON PRIME VIDEO - QUESTA FORMULA POTREBBE ESSERE UNA SVOLTA PER IL MONDO DELLO SPETTACOLO, COME QUELLO CHE SONO STATI I DIRITTI TV PER LO SPORT - MA QUANTI SONO DISPOSTI AD ASSISTERE A UNO SPETTACOLO "DAL VIVO" DIRETTAMENTE A CASA PROPRIA? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Andrei per “il Messaggero”

Kendrick Lamar non è solo un artista. Altrimenti sarebbe difficile da spiegare il rapporto che lega il 35enne rapper californiano al suo pubblico. Non lo spiegano nemmeno i numeri, già di loro impressionanti (tanto per citarne uno, parziale: 37,3 milioni di ascoltatori questo mese su Spotify), né i riconoscimenti, primo fra tutti il Premio Pulitzer vinto nel 2018, la prima volta nella storia per un musicista rap. […]

Sabato sera all'Accor Arena di Parigi, […] è andato in scena proprio quel rito, una catarsi collettiva ma ordinata, una bolgia educata che ha reso il palazzetto, sold out con oltre 20 mila persone, un nucleo di energia. Da li sono andati in scena addirittura tre show in contemporanea: uno sul palco, uno in platea, e un terzo - questa la vera particolarità - in diretta streaming su Amazon Prime Video. […]

L'occasione, per Lamar e i suoi seguaci, era importante: non solo un'altra data del suo The Big Steppers Tour […] ma il decimo anniversario di Good Kid, M.a.a.d City, il disco che nel 2012 diede una svolta alla sua carriera trasformandolo in uno dei rapper più rappresentativi della sua generazione. […] Per riuscire a portare l'atmosfera dello show all'Accor Arena anche a migliaia di chilometri di distanza tramite video ci sono voluti due mesi di tempo per monitorare e studiare ambiente e angolazioni, 18 telecamere distribuite in tutto il palazzetto, due container dedicati ad audio e video, con il fine di creare uno spettacolo televisivo a sé stante.

La formula degli eventi artistici in diretta d'altronde rappresenta una frontiera importante per il mondo dello spettacolo: basti pensare a ciò che significano i diritti tv per lo sport. «Ma non vogliamo sostituirci agli eventi dal vivo, anzi», sottolinea Kirdis Postelle, direttrice globale del marketing degli artisti di Amazon Music, […] Basta osservare dagli spalti ciò che succede tutt' intorno. Mentre sul palco va in scena uno show studiato al millimetro, dove scenografie esplosive sottolineano i beat granitici di brani-manifesto come Backseat Freestyle, Bitch, Don't Kill My Vibe, Money Trees, Love e Alright, quello che accade nel parterre è davvero impressionante.

[…] Si ha l'impressione di far parte di una connessione, che va ben oltre quella dei dati dello streaming, che permette di sentirsi vicini, anche a tanti chilometri di distanza. E per un attimo sembra vero che per avere qualcosa basta desiderarla. Come un ragazzo che parte da un sobborgo per prendersi il mondo. Come una giornata d'estate a Parigi a fine ottobre.

