IL FILM SU ENRICO PIAGGIO (23,9%) VINCE LA SERATA - DIETRO C'è IL COLLEGIO (11,1%) E LE ''IENE'' (11%) - GIORDANO SPOSTATO AL MARTEDì (5%) SUPERA BIANCA (4%) MA NON FLORIS CON SALVINI (5,6%) - MORENO (4%), PALOMBA (5,5-4,9%), GRUBER (7%) - E.DANIELE (17,6-15%) - 'FORUM' (18,6%), ISOARDI (12,2%) - VESPA (11,3%) - BATTUTE? (5,3%) - TRIAL & ERROR (10,1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, su Rai1 Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha conquistato 5.690.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Caccia al tesoro ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la quarta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.584.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (11%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 890.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.008.000 spettatori con il 5%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.264.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 007 – Il mondo non basta segna 375.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Hercules – Il guerriero è seguito da 300.000 spettatori con l’1.6%. Su RealTime Abito da Sposa Cercasi Palermo ha convinto 264.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 253.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su SkyUno l’esordio di Antonino Chef Academy ha interessato 180.000 spettatori (0.7%).

Access Prime Time

Testa a testa tra Guess My Age e Deal With It

Su Rai1 Mini Viva RaiPlay – dalle 20.37 alle 20.40 – è visto da 5.039.000 spettatori (19.8%), mentre Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.990.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.336.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.056.000 spettatori (4%). Su Italia1 CSI Miami 3 ha registrato 1.282.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 That’s Amore interessa 1.156.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.826.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.401.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.291.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.824.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 539.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 543.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti B&B ha ottenuto 368.000 spettatori (1.5%).

Preserale

L’Eredità supera i 5 milioni di spettatori

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.546.000 spettatori (20.3%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.110.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.652.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera ha interessato 4.248.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 616.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 1.118.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 615.000 spettatori (3.3%). A seguire CSI Miami 3 ha totalizzato 659.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 1.124.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 923.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Josephine – Ange Gardien ha appassionato 326.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 357.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Sempre bene Agorà (9.3%)

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 917.000 spettatori con uno share del 16.9%; Storie Italiane ha ottenuto 1.048.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (15%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 858.000 spettatori pari al 14.1% nella prima parte e 827.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 163.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 123.000 spettatori (2%), mentre The Mentalist ottiene un ascolto di 144.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà convince 563.000 spettatori pari al 9.3%. A seguire Mi Manda Raitre segna 475.000 spettatori con l’8%. Su Rete4 Detective in Corsia 7 ha raccolto 190.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 208.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 265.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Forum (18.6%) tiene lontana La Prova del Cuoco (12.2%)

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.553.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.797.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 407.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 904.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist piace a 243.000 spettatori (3%). A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.311.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 540.000 spettatori (7%); Quante Storie convince 808.000 spettatori (5.7%); Passato e Presente incolla 646.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 152.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 319.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 470.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 639.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo non approfitta del calcio su Rai2

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.723.000 spettatori pari all’11.8% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.633.000 spettatori (13.3%); La Vita in Diretta è seguita da 1.951.000 spettatori con il 14.2% (presentazione a 1.596.000 e il 13%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.694.000 spettatori con il 16.9%;

Una Vita ha convinto 2.618.000 spettatori con il 17.2%; Uomini e Donne è stato seguito da 3.142.000 di spettatori con il 23% (Uomini e Donne – Finale 2.805.000 pari al 23.1%); Il Segreto ha ottenuto 2.510.000 spettatori con il 20.7%. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.927.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte, 2.215.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte e 1.998.000 spettatori pari al 12.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 la partita Italia-Malta valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile ha raccolto 501.000 spettatori (3.6%), mentre Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 542.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 945.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 945.000 spettatori (6.1%) nel secondo episodio e 935.000 spettatori (6.2%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna 684.000 spettatori (5%); Lethal Weapon 2 sigla 512.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 435.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 429.000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio. Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.935.000 spettatori con il 13.6% (Aspettando Geo a 1.077.000 e l’8.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.402.000 spettatori con il 9.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 458.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 Vite da Copertina arriva a 171.000 spettatori (1.3%).

Seconda Serata

Bene Trial & Error a notte fonda

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.023.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 561.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai2 Battute? segna 638.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Trial & Error è visto da 481.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 385.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Nassiriya – Per non dimenticare è stato scelto da 131.000 spettatori con il 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.277.000 (20.4%)

Ore 20.00 5.464.000 (22.8%)

TG2

Ore 13.00 2.085.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.682.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.624.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.168.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 3.203.000 (21%)

Ore 20.00 4.646.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.508.000 (11.9%)

Ore 18.30 862.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 410.000 (4%)

Ore 18.55 765.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 669.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.229.000 (5.1%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.5 17.48 16.91 13.36 13.17 20.58 22.1 18.63

RAI 2 6.01 2.77 3.57 7.26 3.99 3.95 8.04 8.95

RAI 3 7.32 10.97 7.86 8.48 8.28 10.38 4.87 4

RAI SPEC 6.87 7.89 7.96 5.03 7.15 7.48 6.58 6.31

RAI 37.69 39.1 36.31 34.14 32.58 42.39 41.59 37.89

CANALE 5 15.23 17.15 15.47 18.76 20.5 18.17 13.02 6.3

ITALIA 1 5.96 2.16 2.7 7.2 3.87 3.37 7.1 11.34

RETE 4 4.55 2.06 2.84 5.78 5.35 4.17 4.62 4.94

MED SPEC 7.47 7.68 7.17 6.53 6.85 6.5 7.33 9.41

MEDIASET 33.21 29.06 28.17 38.26 36.56 32.2 32.06 31.99

LA7+LA7D 4.62 4 5.58 4.64 3.49 2.89 6.26 5.45

SATELLITE 14.54 15.13 17.5 12.77 16.91 14.28 11.83 14.83

TERRESTRI 9.94 12.71 12.44 10.19 10.45 8.25 8.25 9.84

ALTRE RETI 24.48 27.84 29.94 22.96 27.36 22.52 20.08 24.67