IL FILM DI MICHELA ANDREOZZI (15,4%) VINCE LA SERATA - D'USO (8,8-13,8%) - FAZIO (9,9-7,2%) - GILETTI (5,9-6,8%) - MILAN-PARMA (5,2%) - AMADEUS (17,9%), PAPERE (12,4%), GENTILI (4,2-4,3%) - VENIER (15,9-16%), TELETHON (11%) - D'URSO (14,2%) - ANNUNZIATA (7-5,5%) - 'QUELLI CHE' (6,6%) - GRAN PREMIO SU TV8 (7,3%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (7,9%), 'PRESSING' (6,8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 13 dicembre 2020, su Rai1 il prima visione free – dalle 21.39 alle 23.36 – Brave Ragazze ha conquistato 3.554.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.25 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.234.000 spettatori pari al 13.8% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.47: 2.355.000 – 8.8%).

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.341.000 spettatori (5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.286.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Batman Begins ha intrattenuto 1.505.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 28 minuti (1.688.000 – 6.6%), dalle 20.33 alle 22.56 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori (9.9%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.216.000 spettatori (7.2%; L’Ora di Marzullo: 664.000 – 5.9%). Su Rete4 Una Famiglia Perfetta è stato visto da 533.000 spettatori con il 2.4% di share.

Su La7 – dalle 20.37 alle 22.38 – Non è L’Arena Prima Pagina ha interessato 1.541.000 spettatori con il 5.9% mentre – dalle 22.44 alle 0.57 - Non è L’Arena segna 989.000 spettatori con il 6.8%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Un Due Tre Stella è stato seguito da 443.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Fuga dal Natale segna 353.000 spettatori (1.6%). Sul 20 Codice Mercury ottiene 468.000 spettatori pari all’1.9%. Su Iris – dalle 21.15 all’1.47 – il film I Dieci Comandamenti raccoglie 613.000 spettatori pari al 3.8%. Su La5 Un Amore Sotto l’Albero segna 446.000 spettatori con l’1.8%. Sui canali Sky Sport Milan-Parma ha raccolto 1.361.000 spettatori e il 5.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima (con chiusura alle 21.14, 21 minuti prima di Soliti Ignoti) deve accontentarsi del 12.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.790.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.318.000 spettatori con il 12.4%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.069.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.097.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, e 1.146.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 473.000 spettatori pari all’1.8% di share. Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto 356.000 spettatori con l’1.3%

Preserale

Solo il 3.1% per Tempesta d’Amore.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.225.000 spettatori (15.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.656.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.380.000 spettatori (11.7%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.463.000 spettatori (15%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.063.000 spettatori (5.3%), nella prima parte, e 1.192.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Hawaii Five – O segna 969.000 telespettatori (3.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 700.000 spettatori (3.2%). CSI: NY ha totalizzato 588.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 776.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 TGR segna 3.428.000 spettatori con il 14.3%. Su La7 Philadelphia ha appassionato 228.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Sky Sport Serie A Genoa-Juventus raccoglie 956.000 spettatori (5%), nel primo tempo, e 1.079.000 spettatori (4.7%), nel secondo tempo.

Daytime Mattina

Telethon – Uno Mattina in Famiglia si sposta da Rai1 e Rai2 e lo share crolla dal 19.1% al 2.5%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 270.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione, 658.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, 1.730.000 spettatori con il 23.4% nella seconda parte e 1.692.000 spettatori con il 19.1% nella parte dedicata a Telethon. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.825.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%. La Santa Messa segna 2.019.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.085.000 spettatori con il 18.4% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.080.000 telespettatori con l’11.7% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 103.000 spettatori (1.2%). Dalle 10.30 alle 12.01, Telethon – Uno Mattina in Famiglia segna 252.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 The Vampire Diaries segna 189.000 spettatori con il 2.1%, nel primo epiosio, 219.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 366.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 189.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 227.000 spettatori con il 4% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 143.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Tv8 Natale a Rocky Mountain segna 165.000 spettatori con il 2.1%. Una Tradizione di Famiglia ha ottenuto 212.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Sport – dalle 10.27 alle 12.04 – la Coppa del Mondo di Sci ha appassionato 427.000 spettatori con il 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Il 13.8% per il Concerto al Senato.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.517.000 spettatori (21.3%). Concerto di Natale al Senato ha intrattenuto 2.210.000 spettatori (13.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 949.000 spettatori con il 9.2% e Melaverde 2.035.000 con il 15.1%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha ottenuto 540.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna il 2.1% con 235.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 916.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 TG3 registra 865.000 spettatori con uno share del 7%. Il Premio Biagio Agnes ha raccolto 493.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 277.000 spettatori con il 2.8%. Big Man ha fatto compagnia a 273.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 74.000 spettatori con l’0.7% di share. L’Aria Che Tira – Il Diario ha ottenuto 132.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

D’Urso (contro Telethon) al 14.2%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.966.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%, nella prima parte, e 2.673.000 spettatori pari ad uno share del 16%, nella seconda parte. Telethon ha raccolto un ascolto medio di 2.024.000 spettatori pari all’11%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.889.000 spettatori con il 14.9%. Beautiful ha raccolto 2.336.000 spettatori (12.3%). A seguire Una Vita ha interessato 2.053.000 spettatori (11%). Il Segreto ha appassionato 1.869.000 spettatori con il 10.9%. Daydreamer ha convinto 2.004.000 spettatori con il 12.3%.

Domenica Live ha appassionato 2.603.000 spettatori con il 14.2% (presentazione: 2.110.000 – 12.5%; Ultima Sorpresa 2.164.000 – 10.9%). Su Rai2 Quelli che ha convinto 934.000 spettatori (5.1%). Quelli che il calcio segna il 6.6% con 1.101.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 1.184.000 spettatori con il 6.7%. Su Italia1 El Dorado – La Città Perduta raccoglie 648.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’appuntamento con l’informazione dei TGR ha raccolto 2.557.000 spettatori con il 13.4%.

Mezz’ora in Più ha interessato 1.222.000 spettatori con il 7% mentre Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà ha convinto 903.000 spettatori con il 5.5%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.019.000 spettatori con il 6.2% mentre Kilimangiaro raccoglie 1.844.000 spettatori con il 9.9%. Su Rete 4 Slow Tour Padano segna 421.000 spettatori e il 2.3%. Donnavventura ha registrato 375.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 L’Aria di Domenica ha raccolto 332.000 spettatori (share dell’1.8%), nella prima parte, e 258.000 spettatori pari all’1.5%, nella seconda parte della durata di 19 minuti. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha raccolto 1.305.000 spettatori con il 7.3%. Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula 1 ha raccolto 421.0000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Storia Domenica con… Fabrizio Gifuni raccoglie 35.000 spettatori pari allo 0.2%.

Seconda Serata

Male Speciale TG1.

Su Rai 1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 439.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 518.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.168.000 spettatori con il 7.9% (presentazione 1.097.000 – 4.8%) mentre L’Altra DS ha raccolto 317.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 415.000 ascoltatori con il 6.8% di share (Highlights: 698.000 – 6%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 400.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Il Postino è la scelta di 144.000 spettatori (2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.397.000 (22.8%) Billy 3.982.000 (20.7%)

Ore 20.00 6.170.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.864.000 (16.1%)

Ore 20.30 1.749.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 2.003.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.678.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 3.604.000 (19.9%)

Ore 20.00 4.887.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.589.000 (10.7%)

Ore 18.30 942.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 432.000 (3.5%)

Ore 18.55 681.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13.30 574.000 (3%)

Ore 20.00 1.052.000 (4.1%)

TG8

Ore 12 171.000 (1.4%)