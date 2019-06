IL FILM DI RAI1 (14,6%) BATTE VASCO (13,8%) - SALVO SOTTILE (4,2%) - BENE PORRO (6,4%) - UNDER21 (5,8%) - LE PAPERE PAREGGIANO CON LE TECHE (15,9%) - 'STASERA ITALIA ESTATE' (4,8%), GRUBER (8,3%) - I DEBUTTI DI RAI1: POLETTI 18,4%, MARANGONI 15,3%, DIACO 9,9% CONTRO TOTTI (5,5% SU RAI2 + 2,3% SU SKY), CONVERTINI-MARZOLI 13,7-16,4% - LERNER CHE ALLA PRIMA PUNTATA ERA STATO CELEBRATO COME IL BALUARDO DEI ''BUONI'' HA NEL FRATTEMPO PERSO METÀ DEGLI SPETTATORI (DA 1,2 MLN A 600MILA)

vasco rossi

Nella serata di ieri, lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Tower Heist: Colpo ad alto livello ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 il ritorno in prima serata di Salvo Sottile con Prima dell’Alba ha ottenuto 897.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 7 minuti: 795.000 – 3.6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 977.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato 665.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha ottenuto 502.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove il film Prima o Poi lo Sposo ha realizzato 433.000 spettatori con uno share del 2.1%. Sul 20 First Strike ha raccolto 243.000 spettatori con l’1.1%.

porro

Su Rai4 Prometheus segna 590.000 spettatori e il 2.9%. Su Rai Movie L’Ultima Carovana raccoglie 503.000 spettatori e il 2.3%. Su Real Time La Clinica per Rinascere segna 493.000 spettatori con il 2.2%. A seguire – dalle 22.21 alle 0.09 - Vite a Limite raccoglie 597.000 spettatori e il 3.7%. Su Fox Life Grey’s Anatomy segna 208.000 spettatori e lo 0.9%. Su Sky Atlantic la seconda puntata di Chernobyl segna 258.000 spettatori e l’1.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Quasi pareggio tra Rai1 e Canale 5.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.340.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.350.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.061.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 1.227.000 spettatori con il 6.4% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.613.000 spettatori pari al 7.7%.

Su Rete4 Stasera Italia Estate ha radunato 957.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.193.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.741.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 632.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Chi Ti Conosce? ha raccolto 138.000 spettatori con lo 0.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 358.000 spettatori con l’1.8%.

sandra milo io e te

Preserale

Blob al 4.8%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.171.000 spettatori (19.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.407.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.791.000 spettatori (16.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.905.000 spettatori (20.7%). Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21 Serbia-Austria ha raccolto 528.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 410.000 spettatori (3.4%). CSI New York ha totalizzato 503.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 863.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 658.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 249.000 spettatori (share del 2.2%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 292.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

roberto poletti valentina bisti unomattina estate

Coffee Break al 5.1%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate, con Roberto Poletti e Valentina Bisti, dà il buongiorno a 913.000 telespettatori con il 18.4% (qui i dati dell’esordio dello scorso anno con Massimiliano Ossini e Valentina Bisti). Tuttochiaro ha ottenuto 787.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Mountains and Life ha intrattenuto 416.000 spettatori (8.2%). A seguire I Custodi della Natura segna 336.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 127.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 111.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 381.000 spettatori pari al 7.4% di share (presentazione di 23 minuti: 391.000 – 7.1%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 277.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 144.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 217.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Coffee Break ha informato 253.000 spettatori pari al 5.1%.

pierluigi diaco valeria graci io e te

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset.

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto 980.000 spettatori con il 12.6% di share, nel primo episodio, e 1.634.000 spettatori con il 13.2%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.143.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai2 La Nave dei Sogni – Siviglia raccoglie 383.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 223.000 spettatori con il 3%. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.230.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 416.000 spettatori (6.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.055.000 spettatori (12.2%). Quante Storie ha raccolto 801.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 186.000 spettatori con il 3%, nella prima parte, e 276.000 spettatori (2.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 589.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 390.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte, e 509.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Oltre 1 milione di spettatori, tra Rai e Sky, per l’addio di Totti alla Roma.

monica marangoni tutto chiaro

Su Rai1 la prima puntata di Io e Te ha convinto 1.312.000 spettatori pari al 9.9% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.000.000 spettatori pari al 9.5%. Il debutto de La Vita Diretta Estate, con Beppe Convertini e Lisa Marzoli, ha raccolto 1.237.000 spettatori con il 13.7%, nella presentazione lunga 37 minuti, e 1.462.000 spettatori con il 16.4% (qui gli ascolti del debutto dello scorso anno con Ingrid Mucitelli e Gianluca Semprini). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.720.000 spettatori con il 18.3%. Una Vita ha convinto 2.491.000 spettatori con il 18% di share. A seguire la sesta puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.249.000 spettatori con il 18.3%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.018.000 spettatori pari al 19.7% di share.

L’Amore sa dove Trovarti ha fatto compagnia a 1.152.000 spettatori (12.8%). Su Rai2 TG Sport Speciale con la Conferenza Stampa di Francesco Totti ha raccolto 730.000 spettatori con il 5.5%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 496.000 spettatori con il 4.7%, nel primo episodio, e 581.000 spettatori con il 6.2%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 928.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio e 924.000 spettatori (6.5%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin segna 743.000 spettatori (5.5%), nel primo episodio, e 605.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio.

convertini marzoli la vita in diretta estate

La sitcom Mom ha ottenuto 531.000 spettatori con il 4.7%. Will and Grace ha appassionato 370.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.265.000 spettatori con il 15.3%. Il Commissario Rex ha raccolto 466.000 spettatori (3.9%). Geo ha registrato 600.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 724.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 409.000 spettatori (share del 2.9%), con Prima Pagina, e 397.000 spettatori (share del 3.4%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 179.000 spettatori con il 2%. Su Sky Sport 24 la Conferenza Stampa di Francesco Totti ha ottenuto 313.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Lerner cala.

Su Rai1 Campeggio a Tradimento è stato seguito da 851.000 spettatori con l’8.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte raccoglie 372.000 spettatori con il 7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 L’Alfabeto di Guarda…Stupisci segna 525.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 L’Approdo segna 608.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 La Fine del Mondo è visto da 431.000 spettatori (5.5%). Su Rete 4 Marito a Sorpresa è stato scelto da 145.000 spettatori con il 3.7% di share.

roberto poletti valentina bisti

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.885.000 (19.2%)

Ore 20.00 3.957.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 1.749.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.282.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.251.490 .000 (10.8%)

Ore 19.00 1.382.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.866.000 (20.5%)

Ore 20.00 3.366.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.430.000 (13%)

Ore 18.30 602.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 369.000 (4.2%)

Ore 18.55 383.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13.30 618.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.182.000 (6.5%)