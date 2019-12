20 dic 2019 12:10

IL FILM DI ZALONE ESCE TRA 10 GIORNI MA NON è ANCORA FINITO! - VIDEO: A RTL 102.5 PIETRO VALSECCHI INCENSA CHECCO: “è NATO UN GRANDE REGISTA. POLEMICHE SULLA CANZONE 'IMMIGRATO'? ABBIAMO RISO. LA RETE E’ UN MEGAFONO DOVE TUTTI POSSONO LITIGARE CON TUTTI'' - MA POI RIVELA L'ANSIA MONUMENTALE CHE HA ACCOMPAGNATO ''TOLO TOLO'': ''È DURATO DUE ANNI TRA SCRITTURA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, NOVE MESI DI RIPRESE E NON È ANCORA FINITO, FINISCE IN QUESTI GIORNI''