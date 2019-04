LA FINALE DELL''ISOLA' MENO VISTA DI SEMPRE (18,1%) TRAVOLTA DA UNA REPLICA DI MONTALBANO (28,6% CON 6,7 MILIONI) - AL TERZO POSTO ''MADE IN SUD'' (7,4%) - ''REPORT'' (5,5%) - PORRO (3,7%) - LA7 SPENTA (2%) - ELISEI (3,3%) - PALOMBA (4,3-3,9%) - GRUBER (7%) - ELEONORA DANIELE (20,8-17,5%) - 'FORUM' (17,9%) VS ISOARDI (13%) - FAZIO DOPO ZINGARETTI (14,9%) - ''POVERA PATRIA'' SPOSTATA DI LUNEDÌ GUADAGNA COL TRAINO DEI COMICI (5,1%)

Da www.lanostratv.it - Ascolti decisamente deludenti per Alessia Marcuzzi, rispetto agli anni precedenti. Nel 2015 la finale dell’Isola dei Famosi che ha visto il trionfo de Le Donatella aveva fatto registrare 6.545.000 telespettatori e il 31,99% di share, nel 2016 la proclamazione di Giacobbe Fragomeni il 24,71% di share e 4.760.000 telespettatori, nel 2017 la vittoria di Raz Degan 4.253.000 telespettatori e il 24,58%, mentre lo scorso anno la finale che ha portato alla vittoria Nino Formicola è stata vista da 4.545.000 telespettatori pari al 26,43% di share. Alessia Marcuzzi è stata battuta da Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 in replica che è stato seguito da 6.718.000 telespettatori e il 28,61% di share. Insomma un vero e proprio flop per una finale.

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 6.718.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 3.231.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.586.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Star Wars Episodio 1 – La Minaccia Fantasma ha catturato l’attenzione di 1.101.000 spettatori (5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.395.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 788.000 spettatori con il 3.7% di share.

Su La7 Body of Proof ha registrato 409.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Rocky ha segnato il 2% con 456.000 spettatori mentre sul Nove Cucine da Incubo 7 ha catturato l’attenzione di 466.000 spettatori (1.8%). Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari si porta al 2.8% con 718.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Ballando con le Stelle ha convinto 320.000 spettatori (1.2%) nella presentazione, 270.000 (1%) nel segmento Ballando… tutti in pista e 186.000 (1.3%) nel programma vero e proprio.

Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7%

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.081.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.293.000 spettatori con uno share del 20.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3% con 882.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.245.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.307.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.813.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.069.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 1.027.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.831.000 spettatori (7%). Su TV8 Guess my Age piace a 657.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Boom! ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Su Rai 2 lo speciale per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia al 2.1%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.871.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.642.000 spettatori (26.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.190.000 spettatori con il 17.2% di share e Avanti un Altro! 3.473.000 con il 20.1% di share.

Su Rai2 Un Salto nella Storia ha raccolto 307.000 spettatori (2.1%) mentre NCIS 1.058.000 (5%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi ha totalizzato 428.000 spettatori (2.9%) e CSI NY 633.000 (3%). Su Rai3 Blob segna 882.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 858.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 275.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 398.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Storie Italiane al 20.8% nella prima parte

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 916.000 telespettatori con il 18.6% di share; Storie Italiane ottiene 954.000 spettatori con il 20.8% di share nella prima parte e 905.000 (17.5%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 720.000 spettatori (14%) nella prima parte e 674.000 (14.6%) nella seconda. Su Rai 2 Sereno Variabile è visto da 89.000 spettatori (1.8%).

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 109.000 spettatori pari al 2.2% e Chicago P.D. è la scelta di 171.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà convince 478.000 spettatori pari al 9.2% di share (presentazione 467.000 – 8.3%); Mi Manda RaiTre si porta al 6.3% con 289.000 spettatori e Tutta Salute segna il 6.4% con 326.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 153.000 spettatori con share del 3.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 130.000 spettatori con il 3.3% nelle News e 209.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 17.9%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.246.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.367.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 483.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 963.000 (9.7%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con L’Isola dei Famosi ha siglato il 5.7% con 731.000 spettatori mentre quello con Sport Mediaset ha ottenuto 1.092.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge 476.000 spettatori con il 7.6%, Quante Storie si porta al 6.8% con 836.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 159.000 spettatori con il 2.7% di share nella prima puntata e 251.000 (2.3%) nella seconda, mentre La Signora in Giallo 702.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 376.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 578.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi – Extended Version è stata seguita da 69.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

I Griffin, al posto dei Simpson, al 5.4%/4.3%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.775.000 spettatori (13.5% di share) e Il Paradiso delle Signore 1.616.000 (15.6%). La Vita in Diretta informa 1.251.000 spettatori (13.1%) nella presentazione e 1.556.000 (15.6%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.793.000 spettatori (19.1%), Una Vita ha convinto 2.709.000 spettatori con il 19.3% di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.797.000 spettatori pari al 23.4% di share (finale 2.236.000 – 21.9%).

L’Isola dei Famosi fa compagnia a 2.142.000 spettatori (21.9%), Amici di Maria De Filippi piace a 2.226.000 spettatori (23.3%) mentre Il Segreto sigla il 23.4% con 2.238.000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al 17.5% con 1.645.000 spettatori nella prima parte, al 16.8% con 1.764.000 spettatori nella seconda e al 14.4% con 1.647.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 799.000 spettatori (6.6%), Castle 489.000 (5.1%) nel primo episodio e 431.000 (4.6%) nel secondo.

Su Italia1 I Griffin intrattengono 778.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 737.000 (5.4%) nel secondo e 491.000 (4.3%) nel terzo. Mom ha raccolto 386.000 spettatori con il 3.7%, Due uomini e mezzo 353.000 (3.7%). Su Rai3 Doc Martin ha fatto compagnia a 339.000 spettatori (3.2%) e Geo a 964.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 878.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 385.000 spettatori con il 2.8% nella Prima Pagina e 356.000 (3.1%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria de Filippi sigla l’1.7% di share con 240.000 spettatori.

Seconda Serata

Fazio al 14.9%

Su Rai1 Che Fuori tempo che Fa convince 1.632.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 569.000 spettatori pari ad uno share del 12.8%. Su Rai2 Povera Patria segna 358.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai 3 Prima dell’Alba segna il 4.4% con 711.000 spettatori. Su Italia1 Doomsday viene visto da una media di 293.000 ascoltatori con il 4.5% di share. Su Rete4 Soldi Sporchi ha segnato il 2% con 121.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.003.000 (20.6%)

Ore 20.00 5.165.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 2.085.000 (15.6%)

Ore 20.30 1.700.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.551.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.673.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.879.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.399.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.270.000 (12%)

Ore 18.30 720.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 284.000 (3.4%)

Ore 18.55 552.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 655.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.485.000 (6.5%)