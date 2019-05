FINALMENTE GOOGLE MAPS SEGNALERÀ GLI AUTOVELOX! – LA NOVITÀ NELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO DELL’APP: DELLE ICONE (E NOTIFICHE) CHE SEGNALERANNO LA PRESENZA DI TUTOR, AUTOVELOX E LIMITI DI VELOCITÀ – LA FEATURE ERA GIÀ PRESENTE SU “WAZE”, L’APP ISRAELIANA COMPRATA NEL 2013 DA GOOGLE E ANCORA PRESENTE IN PARALLELO SUGLI STORE (PER QUANTO?) – ALCUNI UTENTI GIÀ HANNO VISTO APPARIRE LE ICONCINE ARANCIONI, GLI ALTRI…

gli autovelox su google maps 1

Gennaro Sgambati per www.tecnoandroid.it

Google Maps è un fedele amico di tutti gli automobilisti. Nel corso di quesi anni, l’applicazione per la navigazione ha fatto grandissimi passi in avanti ed oggi rappresenta una di quelle app indispensabili sullo smartphone di qualunque utente.

Google, è in arrivo la segnalazione per tutor ed autovelox

google maps 1

Il software di BigG è particolarmente utile quando si è alla guida. A quanti di noi è capitato di perdersi per strade non conosciute e di riuscire a trovare la meta desiderata proprio grazie all’ausilio di Google Maps?

waze ti avverte del traffico

Sono molti i fattori che si nascondono dietro il grande successo dell’app: si va dalla semplicità nell’utilizzo alla precisione (fondamentale per un programma per la navigazione). In tutto ciò però anche lo sviluppo è un elemento fondamentale. Gli sviluppatori di Google, infatti, sono sempre pronti a lanciare nuovi upgrade ed a breve presenteranno una ulteriore novità.

google maps 3

Stando alle ultime indiscrezioni, Google Maps presto introdurrà delle icone che segnalano la presenza di tutor ed autovelox sulle strade e sulle autostrade. Questa feature – presente nei vecchi navigatori come il TomTom o il Garmin – sarà di fondamentale aiuto per gli automobilisti. Come ovvio, seguendo le indicazioni di Maps si eviteranno multe poco gradite e molto salate.

L’aggiornamento arriverà in Italia nel corso di poche settimane. E’ inutile dire che la curiosità per questo upgrade è davvero ai massimi livelli, considerando gli effetti positivi previsti nella quotidianità di ognuno di noi.

