DALLA FINANZA ALLA DANZA - DAVID SOLOMON, CEO DI GOLDMAN SACHS, SI ESIBIRÀ SUL PALCO DEL LOLLAPALOOZA, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI FESTIVAL MUSICALI DEL MONDO, SOTTO IL NOME DI "DJ-SOL" - LA SUA PARTECIPAZIONE HA FATTO INCAZZARE MOLTI: "GOLDMAN SACHS HA FATTO PROFITTI DA RECORD NEL 2021, DURANTE UNA PANDEMIA IN CUI MILIONI DI AMERICANI HANNO PERSO LAVORO, ASSICURAZIONE SANITARIA, RISPARMI, CASE. QUANDO DAVID SOLOMON “DJ D-SOL” SALIRÀ SUL PALCO, ANDATEVENE…"

Da "Rivista Studio"

Quanto tempo libero ha l’amministratore delegato di uno dei più grandi, ricchi e potenti istituti di credito del mondo? Abbastanza da andare a suonare al Lollapalooza, a quanto pare. David Solomon è il Ceo di Goldman Sachs, ma a un certo punto della sua vita ha capito che la felicità non sta tutta in uno stipendio annuale da 35 milioni di dollari all’anno.

Nel 2015, dopo sedici anni di carriera in Goldman Sachs, Solomon viene nominato amministratore delegato e la prima decisione che prende è cominciare a impratichirsi con il dj set. Dopo tre anni di studio matto e disperatissimo di beat e drop, nel 2018 fonda la sua etichetta discografica e rende pubblico il suo alter ego artistico: nasce così DJ D-Sol.

E come la sua ascesa nel mondo dell’alta finanza era stata impressionante, la stessa cosa si può dire della sua carriera musicale: DJ D-Sol, infatti, a luglio si esibirà sul palco del Lollapalooza, uno dei più importanti festival musicali del mondo, come parte di una line up che comprende anche i Metallica, Dua Lipa, J. Cole, Green Day, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Lil Baby e Kygo. C’è da dire che nel manifesto che annuncia i protagonisti del Lollapalooza 2022 il nome di DJ D-Sol arriva verso la fine. Ed è scritto piuttosto in piccolo. Ma questi sono dettagli, c’è tempo e spazio per crescere.

La notizia della sua partecipazione al festival l’ha data DJ D-Sol stesso sul suo profilo Instagram (Solomon ne ha uno per la sua vita da banchiere e uno per quella da disc jokey). Sotto quel post si possono leggere le diverse (per usare un eufemismo) reazioni del pubblico: c’è chi gli fa i complimenti, si dice contento per lui e gli augura buona fortuna, e chi, come DJ Joe Nice, si dimostra tutt’altro che entusiasta: «Goldman Sachs ha fatto profitti da record nel 2021, durante una pandemia in cui milioni di americani hanno perso lavoro, assicurazione sanitaria, risparmi, case. Quando David Solomon “DJ D-Sol” salirà sul palco, andatevene», ha scritto.

Come si può immaginare, Solomon è abituato a queste polemiche quando di tratta della sua “carriera” da dj. In passato ha detto che diversi colleghi gli hanno consigliato di lasciar perdere del tutto, perché questa passione per la musica rischiava di danneggiare la sua immagine di uomo della finanza. Ma Solomon non ha dato ascolto a questi consigli: «Ci ho pensato e mi sono detto “Questa cosa mi piace, non sto facendo niente di male, non infrango nessuna legge, mi diverto”. Perché dovrei smettere di fare una cosa che mi piace davvero?». Chissà che ne pensano a Goldman Sachs: contattata dalla Bbc, la banca ha preferito non commentare.

