OCCHIO NON VEDE, STOMACO NON DUOLE: NON DITE A FERRERO CHE I GRILLINI VOGLIONO VIETARE GLI SPOT SULLA NUTELLA! – LE DEPUTATE CANCELLERI E LOREFICE HANNO PRESENTATO UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO L’OBESITÀ CHE PRENDE DI MIRA BEVANDE GASSATE E DOLCIUMI: BISOGNA FAR CREDERE AI RAGAZZI CHE I PIACERI NON ESISTANO. E VANNO USATI TESTIMONIAL MAGRI PER LE PUBBLICITÀ (AUGURI)