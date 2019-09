FINCHE’ LA MARA VA, LASCIALA ANDARE – DOMANI TORNA “DOMENICA IN” (NEL CAST ANCHE ORIETTA BERTI), PARLA MARA VENIER – "MI DISPIACE NON POTER AVERE OSPITE MARIA DE FILIPPI. CI SIAMO RIMASTE MALE ENTRAMBE. L’HO DETTO ALLA RETE - CON LA D’URSO ABBIAMO VISSUTO UNA SANA COMPETIZIONE CHE HA FATTO GIOCO A ENTRAMBE. MA SIAMO AMICHE" - “NON MI SONO MAI CONSIDERATA UNA DONNA DA PRIMA SERATA. MI BASTA QUEL CHE FACCIO”

«E chi se ne frega dello streaming, parliamo con chi sta qua». La butta in caciara Mara Venier, ribellandosi alle regole della diretta web alla presentazione della nuova stagione di Domenica In, negli studi romani intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi.

Occhiali da sole, camicia viola «alla faccia della scaramanzia» e scarpe giallo canarino, la signora della Domenica, zia Mara come ormai ama farsi chiamare, si gode il successo incassato nella precedente stagione giocando senza troppi giri di parole - sul sicuro: «Quest' anno non si cambia niente, ve lo dico subito. Ci sono programmi che di anno in anno si rinnovano, ma per me sarebbe stato uno sbaglio stravolgere un contenitore che ha avuto tanto successo l' anno scorso. Ci sarà un gioco nuovo, La cassaforte, che prenderà il posto del cruciverbone che non ha funzionato.

Ma non partirà subito».

RISULTATO Al via dal 15 settembre, con una puntata che mette insieme il neo direttore artistico di Sanremo Amadeus («Speriamo di strappargli qualcosa sul Festival»), Romina Power, Arisa e Orietta Berti, il contenitore sarà ancora Mara-centrico, come fortemente voluto dalla direttrice di rete Teresa De Santis: «La formula vincente di Domenica In non è una formula. È Mara.

Ha fatto crescere la stagione di quattro punti e mezzo, e con questo risultato era scontato riconfermarla». Anzi promuoverla: perché Venier, che per fedeltà aziendale dice di aver rifiutato «una proposta interessantissima da un' altra emittente», sarà presto in prima linea anche in prima serata con La porta dei sogni, tre puntate «sui sogni e i desideri degli italiani» per tre venerdì di seguito, a partire dal 20 dicembre. «Io non volevo sostiene Venier ma la direttora ha insistito. Non mi sono mai considerata una donna da prima serata, sono perfetta seduta nel mio salotto del pomeriggio. A differenza di altre colleghe vado in sottrazione, mi basta quel che faccio».

Nessun rischio dunque di sovraesposizione alla Barbara D' Urso, il panzer di Mediaset contro il quale Venier si era scontrata (spesso vincendo) la scorsa stagione: «Chiariamola, questa cosa con Barbara. Noi due siamo amiche e senz' altro abbiamo vissuto una sana competizione che probabilmente ha fatto gioco a entrambe. Ci conosciamo da vent' anni, siamo due donne che lavoriamo tanto e tra noi c' è grande stima». Riguardo alla concorrenza su Mediaset, escludendo la D' Urso che dovrebbe evitare il confronto diretto partendo subito dopo Venier, «sarò matta ma non so nemmeno cosa ci sarà su Canale 5. Mi avevano proposto di allungare l' orario ma se ho preferito fermarmi alle 17:30 è stato solo per non rallentare il ritmo e mantenere ospiti di qualità».

CONTENUTI Tra i contenuti del programma «ospiti musicali e interviste. Saranno tre ore e mezza per ridere, riflettere e commuoversi. Ci saranno le storie, tante storie di mamme: l' anno scorso abbiamo trattato il femminicidio, quest' anno parleremo del vissuto di casi di cronaca. Avremo in studio le madri dei cuginetti uccisi in Sicilia da quel pazzo in Suv».

Presenza fissa quella di Orietta Berti, tirata a bordo rigorosamente dopo aver avuto la certezza che non partecipasse al programma di Fazio («Non avrei mai fatto uno sgarbo a un amico»), mentre anche quest' anno non sarà l' anno del grande incontro, sotto al tetto del Teatro Frizzi, tra zia Mara e zia Maria (De Filippi). «Ci siamo rimaste entrambe male. Ci eravamo strette la mano l' anno scorso, mi aspettavo che sarebbe venuta in trasmissione: volevo coronare con la presenza di Maria il successo della stagione. Ma evidentemente non è stato possibile. L' ho fatto anche presente alla rete, ma niente».

