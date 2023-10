FARE IL PROVOLONE CON LA COLLEGA IN STUDIO: “SEI DI UN LIVELLO SUPERIORE, PERCHÉ NON TI HO INCONTRATA PRIMA?”

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Estratto dell’articolo di Ilaria Costabile per https://www.fanpage.it

Nella puntata di mercoledì 18 ottobre di Striscia la Notizia si inaugura una nuova rubrica dedicata ad uno dei nomi che più hanno fatto discutere in questa stagione tv: Andrea Giambruno. Il giornalista, nonché conduttore televisivo e compagno di Giorgia Meloni, durante un fuori onda recuperato dal tg satirico di Canale 5, si lascia andare ad alcune considerazioni piuttosto colorite e, inoltre, si rivolge alla collega presente facendole battute allusive.

In prima battuta Giambruno si lamenta del fatto che i suoi capelli siano diventati oggetto di scherno e, infatti, tra una pausa dalla diretta e l'altra non esita a commentare: "Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c'è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli". Il giornalista, poi, in un successivo momento di stop, si avvicina alla sua collega giornalista presente in studio dicendo:

L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima. […]

