Ilary Blasi: "Perché ho fatto il documentario su Netflix"

Ilary Blasi ha svelato a Verissimo il motivo che l'ha spinta a raccontare la fine del suo matrimonio nel docufilm Unica su Netflix: "Sono stata un po' a osservare, capire cosa era successo, a leggere, sentire tutti i vari punti di vista, le varie opinioni. Però di fatto era la mia storia. Come sai io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e anche questa volta mi sembrava giusto metterci la faccia"

Ilary Blasi: "Con Totti nessuna crisi prima della separazione"

Ilary Blasi ribadisce a Verissimo che non c'era alcuna crisi con Francesco Totti prima della separazione definitiva arrivata nell'estate 2022. "A novembre 2021 io inizio a vedere mio marito strano. Tra noi due non c'era alcuna crisi, abbiamo fatto anche dei viaggi insieme, non c'era nulla di grave", assicura. Silvia Toffanin mostra poi alcuni video tratti dal docufilm Netflix Unica

Ilary Blasi e l'assurda richiesta di Francesco Totti

Ilary Blasi commenta con Silvia Toffanin la richiesta di Francesco Totti: il calciatore ha chiesto all'ex moglie di lasciare il lavoro, cancellarsi dai social network e non vede più la sua migliore amica nonché parrucchiera di fiducia Alessia Solidani. "Francesco è sempre stato geloso nei miei confronti, non era una novità la sua gelosia. Però non mi sento di paragonare questa cosa alle tragedie di oggi. Lui è il papà dei miei figli. Magari era confuso, spaventato, forse era una via di fuga più facile. Ho sempre cercato un dialogo, una speranza, provarci prima di mettere fine ad un matrimonio"

Ilary Blasi a Verissimo chiede scusa alla stampa

Quando Silvia Toffanin ricorda l'intervista in cui Ilary Blasi ha attaccato la stampa che ha spifferato della liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi la bionda conduttrice fa ammenda: "Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti. Ma anche loro dovrebbero chiedere scusa a me: io ho reagito così perché avevo una versione dei fatti che ho raccontato. Ero convinta. Avevo creduto a mio marito, come sempre. Ero in buona fede". Interviene Silvia: "Anche io ci credevo, hanno detto che ci eravamo messe d'accordo ma non era così"

Ilary Blasi e l'aiuto della figlia Isabel con il tradimento

"Dopo quella smentita tra me e mio marito la situazione era strana, si faceva fatica a dialogare", aggiunge Ilary Blasi a Verissimo per poi parlare dell'incontro con la piccola Isabel e i due figli di Noemi Bocchi. "Quando poi ho chiamato l'investigatore privato io già lo sapevo ma volevo le prove. Lui aveva una storia parallela che tutti sapevano tranne io e la mia famiglia. Reazione? Delusione da una parte, sollevata dall'altra. Libera". E poi: "Quando l'ho affrontato ha continuato un po' a negare e alla fine si è arreso"

Totti e la reazione dei genitori di Ilary Blasi

"I miei genitori non si aspettavano una cosa del genere: per loro Francesco era il quarto figlio, il figlio maschio mai avuto. Sono delusi ma gli vogliono ancora bene", afferma Ilary Blasi. "Se mi sono sentita tradita da Roma? Sì e no. Alla fine chi ti dice una cosa del genere? Solo una sorella può".

Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Totti

"Dal chiacchierato gossip su Flavia Vento a Noemi Bocchi sospetti altri tradimenti in questi venti anni?", chiede Silvia Toffanin. "Da quello che mi ha fatto capire Roma, forse. A me non sono mai arrivate voci concrete ma solo illazioni. Non ho mai visto foto o messaggi. Nessuna è mai venuta da me a dirmi questo. Probabilmente sì ma non ho nessuna prova", risponde Ilary Blasi.

