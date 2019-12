UN FIORELLO ALL’OCCHIELLO – DIETRO IL FESTIVAL DI SANREMO C’È FIORE, PRONTO A PORTARE LA SUA EDICOLA ALL’ARISTON - GIRANDOLA DI VOCI SULLE PRESENZE FEMMINILI: AMADEUS VORREBBE SUL PALCO UNA COPPIA DI PRIMEDONNE DIVERSA TUTTE LE SERE. È VOLATO A PARIGI PER CONVINCERE MONICA BELLUCCI CHE HA NICCHIATO, SFUMATE LADY GAGA E MADONNA, RESTA L’IPOTESI MERYL STREEP – TIZIANO FERRO FARÀ COPPIA CON JOVANOTTI MENTRE ROBERTO BENIGNI NON HA SCIOLTO LA RISERVA – E SUI BIG IN GARA…

Silvia Fumarola per "la Repubblica"

amadeus fiorello

C' è Fiorello dietro il Festival di Sanremo (4-8 febbraio su Rai 1) targato Amadeus. Amici dai tempi di Radio DeeJay, tra un blitz e l' altro a Viva RaiPlay buttano giù idee per l' edizione numero 70. Oltre a partecipare come ospite, Fiorello è pronto a portare al Festival la sua ironica Edicola.

Girandola di voci sulle presenze femminili (Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Emma Marrone, Georgina Rodriguez, la modella spagnola fidanzata di Cristiano Ronaldo, le ex conduttrici del Festival Antonella Clerici e Simona Ventura).

monica bellucci

Amadeus vorrebbe sul palco dell' Ariston una coppia di primedonne diversa tutte le sere. Dieci ragazze per lui posson bastare, ma una è in cima alla lista dei desideri: Monica Bellucci. È volato a Parigi per convincerla, l' attrice ha detto "ni", ma l' idea di fare la guest star all' evento televisivo dell' anno non le dispiace.

meryl streep

Potrebbe essere in buona compagnia, con Meryl Streep, altra diva amata dal conduttore. Mentre è sfumata l' ipotesi Madonna e anche l' arrivo di Lady Gaga resta una chimera.

La Rai vorrebbe celebrare la settantesima edizione come merita. Il nome di Roberto Benigni circola, ma il premio Oscar non ha sciolto la riserva. Tiziano Ferro farà coppia con Jovanotti, ma non gli dispiacerebbe esserci tutte le sere. La conferenza in sala stampa diventa un Question time in onda quotidianamente su Rai 1 (già successo anni fa con Maurizio Costanzo), condotto da un volto del Tg 1, nome più accreditato, Emma D' Aquino.

Roberto Benigni

Infine, e non sono un dettaglio, i big in gara. Amadeus dovrà annunciare i ventidue prescelti il 6 gennaio. Racconta che ha ricevuto oltre duecento brani, che passa notti insonni, ma i giochi sarebbero fatti.

tiziano ferro con il maglione di natale

Tra gli altri, si fanno i nomi di Elodie, Alberto Urso e Giordana Angi (tutti e tre usciti da Amici di Maria De Filippi), Levante, Irene Grandi, Anastasio, Raphael Gualazzi, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Enrico Ruggeri, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Rancore.

