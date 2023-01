FIORELLO GRAFFITI! “A MILANO FACEVO IL CITOFONISTA DI SANDY MARTON”. A “NON È UN PAESE PER GIOVANI”, SU RADIO 2, LO SHOWMAN RACCONTA GLI INIZI DELLA CARRIERA IN RADIO, A MILANO: “LE DONNE IMPAZZIVANO PER SANDY. SUONAVANO AL CITOFONO E CHIEDEVANO DI LUI, CHE ERA SEMPRE IMPEGNATO CON QUALCUNA. MANCAVA SOLO CHE DISTRIBUISSI I NUMERETTI” – E SU MARCO BALDINI RIVELA CHE… - CHI SARA’ IL POLITICO OSPITE LUNEDI’ A “VIVA RAI 2”? - VIDEO

FIORELLO LINUS

Fiorello graffiti. “A Milano facevo il citofonista di Sandy Marton”. A “Non è un paese per giovani”, il programma di Massimo Cervelli e Tommaso Labate e su Radio 2”, lo showman racconta gli esordi in radio, la seconda delle sue molte vite dopo il periodo da animatore nei villaggi. “La Valtur mi aveva fatto un contratto a tempo indeterminato, ma io avevo ormai deciso di provare con lo spettacolo.

Arrivai a Milano, a Radio Deejay facevo 'la pianta', stavo lì e osservavo. Prestavo la voce, quando serviva, nella trasmissione di Amadeus, “Mattinata esagerata”. Con Tony Severo facevo la parodia della soap "Sentieri", “Viottoli”. Qualche tempo dopo incontrai Marco Baldini, che ho recentemente risentito. È padre di un bambino meraviglioso, mi si riempie il cuore di gioia quando vedo Marco felice…”.

AMADEUS PIERACCIONI FIORELLO LINUS

Tra una imitazione di Vittorio Salvetti, storico patron del Festivalbar, e una digressione sul “disco-magagna” “La mia estate con te” di Fred Bongusto, Fiorello ricorda la prima casa in via Alberto da Giussano, a Milano. “Lì mi aprì la porta Sandy Marton. Bello come il sole, non potete capire. Ho visto cose che voi umani…Le donne impazzivano per lui. Suonavano al citofono e chiedevano di Sandy, che era impegnato sempre con qualcuna. Mancava solo che distribuissi i numeretti…”. Fiorello tornerà lunedì prossimo in tv con “Viva Rai 2”: “Avremo come ospite un politico il cui nome finisce con la i…” (Meloni? Oppure Salvini, Renzi, Berlusconi, Bonaccini. O magari, Casini)

SANDY MARTON

FIORELLO BALDINI AMADEUS E FIORELLO fiorello cecchetto pezzali amadeus fiorello cecchetto Fiorello Corrado Rizza Franco Nocera Claudio Cecchetto

SANDY MARTON Tale-e-Quale-Show-3-Amadeus-imita-Sandy-Marton

CECCHETTO FIORELLO RIZZA FIORELLO CECCHETTO amadeus claudio cecchetto rosario fiorello photo andrea arriga 612373 fiorello marco trani claudio cecchetto