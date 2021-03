FIORELLO NUN CE VO STA: "HO SENTITO SOLO NUMERI, HO LETTO ADDIRITTURA LA PAROLA FLOP. 14 MILIONI, FLOP. MI CHIEDO, MA COSA HANNO VISTO?’’ – MOLENDINI: “CAPISCO LA DELUSIONE MA IL FESTIVAL SI FA CON LE MEDIE (SE IL PICCO È ALTISSIMO POI LA MEDIA È MOLTO PIÙ BASSA NON È UN BEL SEGNALE DI GRADIMENTO) E QUEST'ANNO STANDO AI NUMERI, COME MEDIA FINALE, HANNO SEGUITO SANREMO 8 MILIONI E 481 MILA SPETTATORI PARI AL 45,4% DELLA PLATEA TELEVISIVA. PER TROVARE UN RISULTATO PEGGIORE BISOGNA RISALIRE AL 2014, IL SECONDO FAZIO/LITTIZZETTO CHE NON A CASO VENNE DEFINITO UN FLOP”

"Ho sentito solo numeri, ho letto addirittura la parola flop. 14 milioni, flop. Mi chiedo, ma cosa hanno visto? C'è qualcosa che non mi torna". A dirlo è Fiorello, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di Sanremo 2021. "Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l'esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c'è una conferenza di venti persone dico 'davvero??? E' una folla!'", scherza. "Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano".

Marco Molendini per Dagospia

Mi chiedo, i 14 milioni che avrebbero seguito il festival, Fiorello dove li ha visti? Capisco la delusione ma il Festival quest'anno è andato peggio dell'anno scorso. Possiamo chiamarlo come vogliamo, ma il termine flop non è campato per aria. Stando ai numeri, come media finale, hanno seguito Sanremo 8 milioni e 481 mila spettatori pari al 45,4 per cento della platea televisiva.

L'anno scorso erano stati 9 milioni e 856 mila con il 55,27 per cento, quindi mancano all'appello circa un milione e 400 mila persone, pari al 10 per cento di share. Che poi quelli che hanno voltato le spalle al Festivalone siano soprattutto gli over 65 (un calo nelle fila degli anziani di 12 punti) deve interessare soprattutto i dirigenti di Rai1, perché quello è proprio il pubblico della rete che evidentemente non ha gradito il cast musicale messo assieme da Amadeus.

Mentre per quanto riguarda l'incremento fra la fascia più giovane, 15-24 anni, si deve sapere che è formata da gente che poi Rai 1 non la guarderà più per tutto l'anno. Quanto a Fiorello è probabile che il suo riferimento sia ai picchi d'ascolto, ma da professionista sa benissimo che contano fino a un certo punto.

Il Festival si fa con le medie (se il picco è altissimo poi la media è molto più bassa non è un bel segnale di gradimento) e, siccome è uno spettacolo che basa la sua forza proprio sul fatto di mettere insieme un pubblico che nessun'altra trasmissione riesce a radunare, è ovvio che il risultato numerico generale abbia la sua importanza.

Alla fine dei conti Sanremo 2021 è andato peggio di Sanremo 2020, di Sanremo 2029, di Sanremo 2018, di Sanremo 2017, di Sanremo 2016 e di Sanremo 2015. Per trovare un risultato peggiore bisogna risalire al 2014, il secondo Fazio/Littizzetto che non a caso venne definito un flop.

