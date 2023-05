FIORELLO UN PO’ MACHO, UN PO' MICIO! LO SHOWMAN A VIVA RAI 2 RIVELA UN DETTAGLIO PICCANTINO SULLA SUA VITA SESSUALE CON LA MOGLIE (CON TANTO DI BRIVIDO FELINO) - "SÌ, UNA VOLTA MENTRE FACEVAMO L’AMORE MI SONO TROVATO DORIAN, IL GATTO, IN MEZZO CHE MI HA FATTO 'SHHH!', E IO…”

fiorello la moglie susanna

Fiorello torna sulla sua vita privata. Durante la diretta quotidiana di Viva Rai2! il comico ha letto una parte dell'intervista "lunghissima" che ha dato a Vanity Fair. E, in particolare, ciò che riguarda la sua vita privata e il rapporto con la moglie Susanna. Rispondendo alla domanda su come andava il sesso con la moglie, Fiorello ha risposto: "Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…".

Ecco allora che il comico tiene a precisare raccontando il divertente aneddoto. "Sì, una volta mentre facevo sesso mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha fatto 'shhh!', e io 'ma vaff…', è vero! Poi c’è anche il cane, Lao. Ma lui non s’è visto". I due a breve festeggeranno 20 anni di matrimonio.

