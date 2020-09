FIORI D’ARANCIO PER VITTORIANA ABATE – DOMANI LA GIORNALISTA DI PORTA A PORTA DIRA’ IL FATIDICO SI’ AL DEPUTATO DELLA LEGA SIMONE BILLI. ARRIVERA’ ANCHE BRUNO VESPA? - IL MATRIMONIO SARÀ SULLA SPIAGGIA DELL'HOTEL LLOYD'S BAIA DI SALERNO, LA CITTÀ IN CUI VITTORIANA È NATA. QUALCHE GIORNO FA VITTORIANA HA FESTEGGIATO L'ADDIO AL NUBILATO CON UN NUGOLO DI AMICHE DEL CUORE ALLE TERME – FOTO

Gabriella Sassone per Dagospia

vittoriana abate simone billi 5

Il dado è tratto. La bella giornalista di "Porta a Porta" va finalmente a nozze. Domani Vittoriana Abate dirà il fatidico "Sì" al suo fidanzato, il deputato della Lega Simone Billi, classe 1976, di cui si innamorò quando lui non era ancora in politica, ma lavorava come ingegnere di una multinazionale a Zurigo.

vittoriana abate simone billi 4

Il matrimonio sarà ultraromantico: una cerimonia civile celebrata sulla spiaggia dell'Hotel Lloyd's Baia di Salerno, città dove Vittoriana è nata. Testimoni della sposa, la sorella Simona e la giornalista del Tg3Lazio Mariella Anziano, una cara amica da anni con cui condivide oltre a impegni di lavoro sedute di shopping sfrenato e serate mondane.

La cerimonia sarà intima, con pochi amici e parenti (Bruno Vespa arriverà?). Perchè il vero festone Vittoriana e Simone lo faranno a Roma quando, appena finita l'emergenza Covid, si sposeranno anche in chiesa con seguente ricevimento ad alta densità di svippati.

vittoriana abate simone billi 3

Qualche giorno fa Vittoriana ha festeggiato l'addio al nubilato con un nugolo di amiche del cuore e un happening very sexy: tutte rigorosamente in bikini e cerchietti col velo candido tra i capelli a mollo nelle piscine delle QC Termeroma di Fiumicino, tra brindisi e risate. Che neanche le splendide bagnine di "Baywatch", Pamela Anderson e socie, erano così sexy e bombastiche, Guardare le loro foto sui social per credere! Auguri alla coppia!

