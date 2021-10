FLASH - C'E' MARETTA AL "FATTO QUOTIDIANO". LA LINEA PRO-CONTE DI MARCOLINO TRAVAGLIO NON VA PIU' GIU' A UN BEL PEZZO DELLA REDAZIONE - DOPO CARLO TECCE E SELVAGGIA LUCARELLI, POTREBBERO ESSERCI NUOVE USCITE: SI VOCIFERA CHE IL DIRETTORE DI "DOMANI", STEFANO FELTRI, ABBIA PROPOSTO UN CONTRATTO A MARCO LILLO, CHE PROPRIO IERI HA FIRMATO UN ARTICOLO SUL CASO DI DONNA-CONTE MARCANDO LA DISTANZA DALLA LINEA DEL QUOTIDIANO...

C'E' UN "FATTO" CHE NON ALLISCIA CONTE E I SUOI AMICI - MARCO LILLO CHIEDE LE DIMISSIONI DI LUCA DI DONNA, INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, DALLA PRESIDENZA DI UNA COMMISSIONE DELL'ESAME DI AVVOCATO DEL DISTRETTO DI ROMA: "DI DONNA E GLI ALTRI COMMISSARI NON DEVONO SOLO ESSERE, MA ANCHE SEMBRARE AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO" - IL SUO COLLEGA GIANLUCA ESPOSITO, ANCH'EGLI INDAGATO, È DIRETTORE DEL CORSO (NON ANCORA ATTIVATO) "ANTICORRUZIONE E APPALTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" NEL QUALE DOVREBBE INSEGNARE ANCHE DI DONNA…

