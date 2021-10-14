C'E' UN "FATTO" CHE NON ALLISCIA CONTE E I SUOI AMICI - MARCO LILLO CHIEDE LE DIMISSIONI DI LUCA DI DONNA, INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, DALLA PRESIDENZA DI UNA COMMISSIONE DELL'ESAME DI AVVOCATO DEL DISTRETTO DI ROMA: "DI DONNA E GLI ALTRI COMMISSARI NON DEVONO SOLO ESSERE, MA ANCHE SEMBRARE AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO" - IL SUO COLLEGA GIANLUCA ESPOSITO, ANCH'EGLI INDAGATO, È DIRETTORE DEL CORSO (NON ANCORA ATTIVATO) "ANTICORRUZIONE E APPALTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" NEL QUALE DOVREBBE INSEGNARE ANCHE DI DONNA…
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