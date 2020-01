20 gen 2020 15:10

FLASH! IL CAOS NOMINE RAI NON SOLO HA FAVORITO GLI ATTACCHI AL FESTIVAL DI SANREMO MA HA MESSO IN STAND BY DIVERSI CONTRATTI IN ATTESA DELLA FIRMA. TECNICISMI E TEMPI CHE HANNO COMPLICATO ALCUNE TRATTATIVE QUANDO MANCANO DUE SETTIMANE AL DEBUTTO. LA RAI INTERVERRÀ PER SBLOCCARE LA SITUAZIONE ED EVITARE NUOVI FORFAIT?