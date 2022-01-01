https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fuori-gedi-manager-camuffati-grafici-nbsp-giochino-scaricare-295243.htm
de benedetti JOHN ELKANN CARLO DE BENEDETTI de benedetti
FLASH! CARLO DE BENEDETTI, IN MERITO ALLA VICENDA INPS, COMUNICA A DAGOSPIA CHE "NON AVEVA DELEGHE OPERATIVE ED ERA TOTALMENTE ESTRANEO ALLA VICENDA, DI CUI VENNE A CONOSCENZA SOLO DOPO LA VISITA ISPETTIVA"- -
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https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fuori-gedi-manager-camuffati-grafici-nbsp-giochino-scaricare-295243.htm
de benedetti JOHN ELKANN CARLO DE BENEDETTI de benedetti
“MORANDI, TI DEVI RITIRARE DAL FESTIVAL!”. DONATELLA RETTORE SCOMODA PLATONE PER CHIEDERE IL PASSO INDIETRO DEL CANTANTE - "SE IO FACCIO UN POST SU FACEBOOK ME NE ASSUMO LA RESPONSABILITÀ. NON COME QUELLI CHE PRIMA METTONO SUI SOCIAL UN PEZZO DI CANZONE E POI..." - LA COTTA PER ELTON JOHN, GLI INVITI DI CORRADO PANI, LE CONVERSAZIONI CON BOWIE SOLO SUI VESTITI, LA SPASIMANTE DONNA E QUEL CORTEGGIATORE MOLTO FAMOSO: "NON È BERLUSCONI: NON MI HA MAI FILATO. CHISSÀ PERCHÉ" - VIDEO
“TRUMP HA CREATO UNA RETE DI MENZOGNE, SUA LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL” – BIDEN HA PARLATO AL CONGRESSO UN ANNO DOPO L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO 2021, ACCUSANDO DIRETTAMENTE L’ALLORA PRESIDENTE DONALD TRUMP: “RIMASE A GUARDARE MENTRE AVVENIVANO FATTI INAUDITI. SIAMO IN UNA BATTAGLIA TRA DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA: NON L’HO VOLUTA IO, MA NON MI TIRERÒ INDIETRO” – LA REPLICA DI TRUMPONE: “QUELLO DI BIDEN È STATO UN 'TEATRINO POLITICO' PER "MASCHERARE I SUOI FALLIMENTI” - VIDEO
BONUS TERME: DA TOP A FLOP! - PER COLPA DELLA BUROCRAZIA L’INCENTIVO, PENSATO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL SETTORE (E CHE HA RISCOSSO MOLTO SUCCESSO), È STATO PRATICAMENTE AZZERATO. L’8 GENNAIO ALMENO 150MILA ITALIANI, CHE L’AVEVANO OTTENUTO, LO PERDERANNO - TUTTI INCAZZATI: CITTADINI E OPERATORI. TRANNE INVITALIA…
DROGATI DI ADRENALINA - KHALID TANNI, MAROCCHINO DI 26 ANNI, SI E' MESSO A FARE LE TRAZIONI SU UNA GRU ONDEGGIANTE A 85 METRI DI ALTEZZA A INSTANBUL - IL RAGAZZO HA RIPRESO TUTTO GRAZIE A UN AMICO E POI HA PUBBLICATO IL FILMATO SU INSTAGRAM - LO SI VEDE TIRARSI SU PIU' VOLTE, ANCHE CON UN BRACCIO SOLO, E... - VIDEO
“IN SERIE A MISURE PRESE IN FRETTA E FURIA. LA PREMIER LEAGUE E’ L’ESEMPIO DA SEGUIRE" - CAIRO POLEMICO DOPO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI LEGA A DI FAR DISPUTARE LE PARTITE SE CI SONO 13 GIOCATORI DISPONIBILI COMPRESI I NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003: "BISOGNA SALVAGUARDARE IL CAMPIONATO, MA ANCHE IL MERITO SPORTIVO. NON HA SENSO FAR GIOCARE I PRIMAVERA. IN INGHILTERRA LE GARE SI RINVIANO"
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...