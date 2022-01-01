FLASH! CARLO DE BENEDETTI, IN MERITO ALLA VICENDA INPS, COMUNICA A DAGOSPIA CHE "NON AVEVA DELEGHE OPERATIVE ED ERA TOTALMENTE ESTRANEO ALLA VICENDA, DI CUI VENNE A CONOSCENZA SOLO DOPO LA VISITA ISPETTIVA"

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FUORI DAI GEDI! MANAGER CAMUFFATI DA GRAFICI: IL GIOCHINO PER SCARICARE SULLE CASSE DELLO STATO I COSTI DEI DIRIGENTI ASSUNTI DALL'AZIENDA ALL'EPOCA GUIDATA DALLA FAMIGLIA DE BENEDETTI.

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fuori-gedi-manager-camuffati-grafici-nbsp-giochino-scaricare-295243.htm

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“MORANDI, TI DEVI RITIRARE DAL FESTIVAL!”. DONATELLA RETTORE SCOMODA PLATONE PER CHIEDERE IL PASSO INDIETRO DEL CANTANTE - "SE IO FACCIO UN POST SU FACEBOOK ME NE ASSUMO LA RESPONSABILITÀ. NON COME QUELLI CHE PRIMA METTONO SUI SOCIAL UN PEZZO DI CANZONE E POI..." - LA COTTA PER ELTON JOHN, GLI INVITI DI CORRADO PANI, LE CONVERSAZIONI CON BOWIE SOLO SUI VESTITI, LA SPASIMANTE DONNA E QUEL CORTEGGIATORE MOLTO FAMOSO: "NON È BERLUSCONI: NON MI HA MAI FILATO. CHISSÀ PERCHÉ" - VIDEO

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“TRUMP HA CREATO UNA RETE DI MENZOGNE, SUA LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL” – BIDEN HA PARLATO AL CONGRESSO UN ANNO DOPO L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO 2021, ACCUSANDO DIRETTAMENTE L’ALLORA PRESIDENTE DONALD TRUMP: “RIMASE A GUARDARE MENTRE AVVENIVANO FATTI INAUDITI. SIAMO IN UNA BATTAGLIA TRA DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA: NON L’HO VOLUTA IO, MA NON MI TIRERÒ INDIETRO” – LA REPLICA DI TRUMPONE: “QUELLO DI BIDEN È STATO UN 'TEATRINO POLITICO' PER "MASCHERARE I SUOI FALLIMENTI” - VIDEO

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