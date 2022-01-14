FLASH! - IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “L'ATROCE DILEMMA DEL CONDUTTORE DI TALK SHOW: FACCIO PIÙ AUDIENCE SE INVITO IL NO VAX E GLI LASCIO DIRE LE SUE BUFALE PER SCATENARE UNA RISSA IN DIRETTA, O SE GLI TOLGO L'AUDIO MENTRE LE STA DICENDO, COSÌ IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB?”-
SIAMO MAGLIARI O GENERALI? - ORA CHE ALESSANDRO BENETTON È DIVENTATO PRESIDENTE DELLA HOLDING DI FAMIGLIA, "EDIZIONE", E CHE L’UNITÀ FAMILIARE È STATA RIGUADAGNATA, IL GRUPPO VENETO DOVRÀ SCHIERARSI NELLA PARTITA DI GENERALI. I BENETTON HANNO IL 4% DEL GRUPPO ASSICURATIVO E SARANNO L’AGO DELLA BILANCIA. ALLA FINE STARANNO CON DONNET E NAGEL O CON DEL VECCHIO E IL DIMISSIONARIO CALTAGIRONE?
“ANDONIO” DICE GOODBYE? – DALL’INGHILTERRA: ANTONIO CONTE SI SAREBBE GIÀ ROTTO LE PALLE DEL TOTTENHAM E I GIOCATORI HANNO PAURA CHE STIA PER LICENZIARSI – IL TECNICO LECCESE SI SAREBBE STUFATO DELLA MANCANZA DI SPESSORE DELLA SQUADRA E POTREBBE MINACCIARE LE DIMISSIONI NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ NON DOVESSE FARE INVESTIMENTI PESANTI A GENNAIO…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE CI FOSSE IL VIRUS DELL’HERPES DIETRO ALLA SCLEROSI MULTIPLA? – UN TEAM DI RICERCATORI DI HARVARD HA SCOPERTO CHE IL RISCHIO DI SCLEROSI MULTIPLA AUMENTA DI 32 VOLTE DOPO AVER AVUTO L'HERPES - IL VIRUS DI EPSTEIN-BARR (CHE CAUSA LA “MALATTIA DEL BACIO”) POTREBBE ESSERE UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE – MA FERMARE L’HERPES SARÀ UN’IMPRESA: SI STIMA CHE IL 95% DEGLI ADULTI È INFETTO DAL VIRUS…