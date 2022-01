14 gen 2022 17:15

FLASH! - IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “L'ATROCE DILEMMA DEL CONDUTTORE DI TALK SHOW: FACCIO PIÙ AUDIENCE SE INVITO IL NO VAX E GLI LASCIO DIRE LE SUE BUFALE PER SCATENARE UNA RISSA IN DIRETTA, O SE GLI TOLGO L'AUDIO MENTRE LE STA DICENDO, COSÌ IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB?”