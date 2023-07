DAGOREPORT - NON SOLO LA GIUSTIZIA SECONDO NORDIO. L’INCONTRO TRA MATTARELLA E MELONI HA TOCCATO I CASI SANTANCHÉ E LA RUSSA. PERCHE’ IL VAFFA DELLA SORA GIORGIA AL DELIRIO DI 'GNAZIO NON ARRIVA DA COLLE OPPIO MA DAL COLLE DEL QUIRINALE GRAZIE AL FILO DIRETTO DI ALFREDO MANTOVANO CON MATTARELLA - E SEMPRE NEL SUO RUOLO DI POMPIERE DEL COLLE, E SEMPRE D’ACCORDO CON LA DUCETTA, MANTOVANO HA SFANCULATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO, IN PREDA AL DELIRIO DEL POTERE - SE LA PITONESSA È ORMAI SOLO UN PROBLEMA PER IL SISTEMA NERVOSO DI GIORGIA, IL CASO LA RUSSA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA COME FRATELLI D’ITALIA. CON IL CO-FONDATORE CHE CORRE IL RISCHIO DI DOVER RASSEGNARE LE DIMISSIONI SE LE INDAGINI DOVESSERO PORTARE IL GIUDICE A UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA RUSSA JR...