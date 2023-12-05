FLASH - DICONO CHE MICHELE GUARDI' SIA UN PO' AGITATO PER IL SERVIZIO SU DI LUI CHE "LE IENE" MANDERANNO IN ONDA STASERA - LA TRASMISSIONE MEDIASET HA INTERVISTATO MOLTI VOLTI TV CHE CONOSCONO BENE GUARDI' (TIBERIO TIMPERI, PAOLO FOX, ANNA FALCHI, SALVO SOTTILE, GIANCARLO MAGALLI, ADRIANA VOLPE) E SEMBRA CHE LE LORO TESTIMONIANZE SARANNO UTILI ALL’AUDIT IN RAI - IL REGISTA E AUTORE SI SAREBBE RIVOLTO AD ALCUNE SOCIETA' CHE SI OCCUPANO DI "COMUNICAZIONE DI CRISI" PER GESTIRE LE RIPERCUSSIONI DEL SUO CASO...-