28 nov 2019 19:03

FLASH! DOPO L'UDIENZA AL QUIRINALE, ANDREA CECCHERINI SARA' PRESTO ANCHE A PALAZZO CHIGI PER UN INCONTRO PRIVATO CON CONTE. COME MAI? FORSE PER CONTESTARE "IL PIANO MARTELLA", CHE VORREBBE DARE SOLDI PUBBLICI AGLI EDITORI PER PORTARE I GIORNALI IN CLASSE (COSA CHE L'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI FA DA 20 ANNI SOLO CON FONDI PRIVATI)