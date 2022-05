2 mag 2022 10:24

FLASH! DOPO IL COMIZIO ALLA CONVENTION DI FRATELLI D'ITALIA, AI PIANI ALTI DI VIALE MAZZINI SI PENSA A CHIEDERE LE DIMISSIONI DEL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO - FUORTES E IL PRESIDENTE MARINELLA SOLDI PENSANO CHE SE NON ACCADRÀ NULLA, E NON ARRIVERÀ ALCUN PROVVEDIMENTO, LA LORO CREDIBILITÀ E QUELLA DEL SERVIZIO PUBBLICO SARÀ PARI A ZERO...