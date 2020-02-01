amadeus fiorello e achille lauro fiorello fiorello amadeus laura chimenti laura chimenti foto di bacco sabrina salerno jo squillo FIORELLO
FLASH! FIORELLO SHOW IN SALA STAMPA: "NON PENSAVO ANDASSE COSI' BENE. IL MOMENTO PIU' DIVERTENTE? ACHILLE LAURO. ALL'INIZIO SEMBRAVA BELFAGOR, MI SONO DISTRATTO E L'HO RIVISTO NUDO... - STASERA FORSE MI VESTO DA MARIA DE FILIPPI" - LA GAFFE DI LAURA CHIMENTI SUL "SUICIDIO DA VIVA" DELLA MAMMA DI RULA JEBREAL - SABRINA SALERNO RICORDA QUANDO SI "IMBUCAVA" ALL'ARISTON...-
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“SONO SEMPRE DEL MILAN. IL TIFO PER L’ATALANTA? UNA PROVOCAZIONE” – DIEGO ABATANTUONO A RADIO 2: "AI ROSSONERI SERVE UNA STRUTTURA SOCIETARIA. LA BANCA E' SENZ'ANIMA. NON AMO TUTTI I FILM CHE HO FATTO. IN ALCUNI HO FATTO MOLTA FATICA E MI SONO ROTTO LE SCATOLE. UN TERZO CAPITOLO DI REGALO DI NATALE? CHIEDETE A PUPI AVATI, SPERO CHE LO VOGLIA FARE" -CROZZA? UNO DEI POCHI CHE RIESCE A FARE ANCORA SATIRA"
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
CHI RESPIRA MALE, RISCHIA GROSSO – OCCHIO ALLE APNEE NOTTURNE: CHI NE SOFFRE HA MAGGIORI POSSIBILITA' DI AMMALARSI DI DIABETE DI TIPO 2 - LA GRAVITÀ DELLA MANCANZA DI OSSIGENAZIONE NOTTURNA E IL GRADO DI FRAMMENTAZIONE DEL SONNO SONO CORRELATI NEGATIVAMENTE SIA CON LA SENSIBILITÀ ALL'INSULINA CHE…