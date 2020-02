“SONO SEMPRE DEL MILAN. IL TIFO PER L’ATALANTA? UNA PROVOCAZIONE” – DIEGO ABATANTUONO A RADIO 2: "AI ROSSONERI SERVE UNA STRUTTURA SOCIETARIA. LA BANCA E' SENZ'ANIMA. NON AMO TUTTI I FILM CHE HO FATTO. IN ALCUNI HO FATTO MOLTA FATICA E MI SONO ROTTO LE SCATOLE. UN TERZO CAPITOLO DI REGALO DI NATALE? CHIEDETE A PUPI AVATI, SPERO CHE LO VOGLIA FARE" -CROZZA? UNO DEI POCHI CHE RIESCE A FARE ANCORA SATIRA"